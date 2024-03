Ionuț Stroe: Proiectul alianței PNL-PSD este cel care va fi viabil pentru București, indiferent de ce candidați se anunță. Ideea PNL este de a aduce figuri noi, cu background foarte solid, ca Sebastian Burduja (VIDEO)

Deputatul Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, a vorbit despre alegerile locale din Capitală, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și s-a arătat de părere că „proiectul alianței este cu siguranță cel care va fi viabil pentru București, indiferent de ce candidați se anunță sau de ce partide își doresc această funcție de primar general”.

Ionuț Stroe (PNL), pe B1 TV, despre alegerile pentru București

Întrebat dacă se va lua o decizie în ședința pe care o va avea coaliția joi la ora 16, purtătorul de cuvânt al liberalilor a spus: „În mod evident că este o decizie de dorit, pentru că timpul până la alegeri este foarte scurt, vrem să facem o campanie bună în București, după care, evident, să trecem de la această epocă Nicușor Dan la un management mult mai coerent, cu o mult mai mare viziune pentru un oraș care, practic, este capitală europeană, dar, din păcate, doar la nivel declarativ. Cu cât mai repede deci, cu atât mai bine, dar nu aș vrea să fac pronosticuri sau speculații”.

„Cred că proiectul alianței este cu siguranță cel care va fi viabil pentru București, indiferent de ce candidați se anunță sau de ce partide își doresc această funcție de primar general. În același timp, să știți că noi înțelegem că există o istorie electorală și politică în București și că votanții în mod evident ar putea avea ceva reacții față de un candidat sau de foști primari, sau de scenarii în care partide se adună pentru a susține un anume candidat”, a adăugat Ionuț Stroe.

„Evident, discuția asta va avea loc. Eu mi-aș dori, vă spun sincer, să avem și concluzii, poate în cel mai scurt timp, pentru că ea privește nu numai candidatura pentru Primăria Generală a Capitalei, dar și candidaturile pentru primăriile de sector”, a continuat liberalul.

Ionuț Stroe: Ideea PNL este de a aduce figuri noi, cu background foarte solid, ca Sebastian Burduja

Întrebat dacă el preferă scenariul unui candidat comun PNL-PSD sau varianta candidaților separați, Ionuț Stroe a spus: „Fiecare partid, ați văzut, are candidații săi, are oameni la care s-a gândit, oameni în care a investit și încredere și pe care i-a propus. Ideea PNL în această discuție este, evident, de a aduce figuri noi, figuri pregătite, care au mai puțin un trecut «încărcat de politică» sau negativ, de a propune pe cineva cu o carieră și cu un background foarte solid. Acesta e și motivul pentru care am ajuns la propunerea lui Sebatian Burduja din partea Partidului Național Liberal în acest proiect de selecție a candidaților PNL și PSD”.