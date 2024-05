Ionuț Stroe: România are nevoie în continuare de un Președinte de dreapta. Nicolae Ciucă, un lider patriot, un om care ține în egală măsură la valorile tradiționale, naționale, dar și la cele europene (VIDEO)

România are nevoie în continuare de un Președinte de dreapta, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionuț Stroe, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai.

Ionuț Stroe (PNL), pe B1 TV, despre alegerile din 2024

Întrebat despre afișele de campanie cu Nicolae Ciucă, purtătorul de cuvânt al PNL a spus: „PNL funcționează ca o echipă foarte bine închegată – și echipa, evident, o face împreună cu președintele partidului, care muncește alături de toți membrii PNL atât pentru campania la europarlamentare, cât și pentru locale”.

„Din punctul nostru de vedere, am spus-o de nenumărate ori, România are nevoie în continuare de un Președinte de dreapta. Are nevoie de un președinte care să continue și să garanteze pentru orientarea euroatlantică a acestei țări. Vedeți cât de importantă este în plan extern așezarea României pe această hartă globală. Vizita președintelui Klaus Iohannis la Casa Albă este o dovadă și în sensul acesta și este practic o victorie politică importantă atât pentru România, dar și pentru Președintele ei. De asta spunem că ne dorim – și e evident acest lucru – să continuăm să avem un Președinte de dreapta”, a adăugat Ionuț Stroe.

Ionuț Stroe: Nicolae Ciucă, un lider patriot

„Nicolae Ciucă este omul în care investim toată încrederea, iar imaginea lui, apropo de modul cum încercăm să o promovăm încă de pe acum, din punctul nostru de vedere, este un atu, pentru că este un lider patriot, este un om care ține în egală măsură la valorile tradiționale, naționale, dar și la cele europene, este un om care este insolubil legat de zona asta pe care românii o apreciază, și anume cariera militară, dar și de Biserică, și noi considerăm că în acest moment este un atu în această competiție prezidențială”, a continuat Ionuț Stroe.