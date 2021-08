Irineu Darău (USR-PLUS) dă de pământ cu Barna și Cioloș: „Au o problemă de credibilitate. Partidul se îndreaptă cu pași repezi spre irelevanță”

Irineu Darău, cel de-al treilea membru USR-PLUS care și-a anunțat participarea la alegerile pentru președinția partidului, a criticat dur actuala conducere, formată din duo-ul Barna & Cioloș.

Tânărul aspirant la funcția președinte USR-PLUS a lăsat de înțeles că Barna și Cioloș nu s-au luptat destul de mult cu mafiile locale, motiv pentru care proiectele membrilor din partid nu au putut fi implementate.

„Aleșii locali ai USR-PLUS nu au avut, până acum, sprijin real din partea partidului. Sunt oameni noi în politică și în administrația publică și au o mai mare nevoie să fie susținuți, pentru a se lupta, în interesul cetățenilor, cu mafiile de la nivel local și pentru a-și promova proiectele pentru oamenii din comunele, orașele și municipiile în slujba cărora sunt acum.

Este nevoie de crearea imediată a unei echipe centrale profesioniste care să acorde sprijin concret aleșilor locali, atât pe plan juridic și administrativ, cât și în comunicarea publică”, a declarat Darău pentru ȘtiriPeSurse.

Gafele lui Barna și Cioloș, letale pentru USR-PLUS

USR-PLUS este într-un continuu declin, recunoaște Dărău, din cauza gafelor din ultimii ani.

„USR și PLUS au candidat în Alianță în 2019 și au obținut cel mai bun scor al lor de până acum. Cu toate acestea, în urma candidaturii lui Dan Barna la președinție, dar și după fuziune și intrarea la guvernare, scorul nostru electoral a scăzut mult. Peste jumătate din oamenii care ne-au votat la europarlamentare în 2019 nu au mai făcut-o la parlamentarele din 2020, iar trendul continuă să fie de scădere. Nu este vorba despre o simplă erodare aici, ci despre faptul că facem prea puțin comparativ cu ce am promis și cu ce am putea face.

Conducerea actuală a ratat total momentul 2019, iar acum partidul se îndreaptă cu pași repezi spre irelevanță”, a mai declarat Darău, pentru sursa citată.

Potrivit lui Darău, Barna și Cioloș nu mai au credibilitate în fața electoratului.

„Cei doi ar putea face multe. Însă actualii co-președinți au o problemă de credibilitate. Dacă voiau să mute munții până acum, puteau să o facă – fiindcă au avut niște ani buni la dispoziție (…)

Dan Barna și Dacian Cioloș ratează restaurarea unei democrații interne veritabile și a unei structuri politice capabile să ajute oamenii cu problemele lor reale. Candidatura mea are mai multe propuneri concrete în această direcție. Și chiar nu m-aș supăra deloc dacă și contracandidații mei s-ar inspira din ele”, a mai punctat Darău.