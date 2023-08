Își pregătește Ciolacu ieșirea de la guvernare, în fața dezastrului bugetar? Drulă (USR): „Nu, Marcel, nu merge să fugi când vine nota de plată. De aproape 2 ani sunteți la guvernare. VOI ați creat dezastrul, VOI trebuie să plătiți”

Cătălin Drulă, liderul USR, dă de înțeles că Marcel Ciolacu, președintele PSD, încearcă să fugă de la guvernare și de „nota de plată” a guvernării de până acum, prin că-și va depune mandatul de premier dacă PNL nu-i va susține măsurile fiscale.

Drulă acuză totodată că am ajuns într-o situație foarte grea deoarece PSD și PNL au făcut un dezmăț pe bani publici de când au ajuns la Palatul Victoria. Iar acum, când trebuie să-și repare propriile greșeli, „Marcel” caută o ieșire și dă vina pe alții.

Liderul USR i-a mai acuzat pe PSD-iști și PNL-iști că pe clientela de partid inclusiv acum, când chiar dezastrul bugetar.

Drulă, reacție la amenințarea liderului PSD cu ieșirea de la guvernare

„Nu, Marcel, nu merge să fugi când vine nota de plată.

De aproape 2 ani sunteți la guvernare. VOI ați creat dezastrul. Voi, PSD și PNL, patronați de Iohannis.

Cum credeați că se termină datul în păcănele și petrecerea în care ați rupt banca?

De 2 ani de zile vă cer să opriți jaful din bani publici că se va termina rău.

Și acum? Vrei ori ori să fugi?

În timp ce chiar zilele astea – sfidare maximă – adăugați zeci și sute de posturi noi, unele plătite cu 10.000 de euro pe lună, sinecuri și creșteri de organigrame.

Mai merge o șampanie și niște caviar așa la ultima comandă, nu?

Ce faceți voi este FURT. Furați viitorul României, furați șansele românilor de a trăi mai bine.

Și pentru asta trebuie să plătiți VOI”, a scris Cătălin Drulă,

Ciolacu a amenințat că-și depune mandatul dacă PNL nu-i susține măsurile fiscale

Amintim că, luni seară, Marcel Ciolacu a declarat că e gata să-și depună mandatul de premier dacă PNL nu-i va susține pachetul de măsuri fiscale.

„Nu își asumă? Eu mi-am pus mandatul pe masă și să revină ei să conducă singuri. Pot să vină cu USR, că au mai condus vreo doi ani și jumătate și au adus țara unde au adus-o (…). Nu le aduce niciun vot în plus, cum nici PSD-ului nu îi aduce niciun vot în plus când vorbesc despre PNL de rău – nici PNL-ului nu îi aduce niciun vot în plus când vorbește de PSD. Unii sunt de stânga, unii sunt de dreapta (…). Ar trebui să se gândească de două ori când atacă pe cineva din PSD”, a declarat Ciolacu, pentru Aleph News.