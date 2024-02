Iulian Paraschiv, despre cazul de corupție care îl vizează pe președintele CJ Prahova: „Face ca electoratul să se îndepărteze de tot ce înseamnă politic” (VIDEO)

Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a tras un semnal de alarmă, într-o intervenție în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, în contextul scandalului de corupție care zguduie PNL. Iulian Paraschiv a precizat că suspiciuni de corupție cum sunt cele care planează asupra președintelui CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, nu fac altceva decât să îi îndepărteze și mai mult pe cetățeni de politică:

„Cel mai important lucru este, dincolo de ceea ce vedem în aceste zile, faptul că un om care conduce un județ, întâmplarea face ca culoarea lui politică să fie de la PNL, am văzut cazuri în care au existat alți politicieni de la nivel local care aveau alte culori politice, toate aceste lucruri fac ca electoratul, cetățenii României să se îndepărteze și să se scârbească de tot ce înseamnă politic, pentru pensionari, pentru cel care are un mic business și abia reușește să plătească salarii și să obțină și ceva profit, fiind într-un an electoral în care avem toate tipurile de alegeri, comasate sau nu, rezultatele vor fi aceleași.

În ultimele cicluri electorale, dacă luăm în calcul alegerile de după 1990 și până în prezent am avut o scădere continuă a numărului de votanți. Faptul că dintr-o 100 de cetățeni cu drept de vot se prezintă doar 30 arată felul în care democrația în România este împuternicită”.