Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, scrisoare de mulțumire pentru Bogdan Aurescu, în urma turneului desfășurat în Caucazul de Sud

Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, a transmis o scrisoare prin intermediul căreia îi mulțumește ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, pentru turneul diplomatic efectuat în Caucazul de Sud.

#SouthCaucasusTour: It is rewarding to know that efforts are acknowledged and bring concrete results. #FAC pic.twitter.com/dZCU6CXnWF — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) July 12, 2021

Succes diplomatic în urma turneului în Caucazul de Sud

Printre altele, vizita a avut ca scop consolidarea Parteneriatului Estic, în pregătirea Summitului PaE din finalul anului, precum și transmiterea statelor din Caucazul de Sud a unui mesaj coordonat, de continuare și aprofundare a reformelor și apropierii de UE.

Bogdan Aurescu a fost însoțit de omologul său din Austria, Alexander Schallenberg, și cel din Lituania, Gabrielius Landsbergis. Vizita a avut loc în baza mandatului încredințat de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Josep Borrell.

Scopul vizitei a fost de a întări profilul geopolitic al UE în propria vecinătate, de a crește implicarea și rolul UE în soluționarea conflictelor prelungite din regiune, precum și de a eficientiza și crește coeziunea Politicii Externe și de Securitate Comune și de a asigura o implicare mai activă, directă, a statelor membre și a instituțiilor europene, inclusiv prin acțiuni comune.

Cei trei miniștri au arătat că UE își propune să promoveze soluționarea cuprinzătoare și durabilă a conflictelor prelungite, inclusiv prin sprijin pentru stabilizarea situației din teren, reconstrucția post-conflict și implementarea de măsuri pentru creșterea încrederii.

Demersul celor trei șefi ai diplomațiilor s contribuit, astfel, la consolidarea unei agende pozitive a UE în regiune și exprimarea unui sprijin clar, al UE și al statelor membre, pentru stabilitatea și securitatea acesteia.

Rezultatele Turneului diplomatic, pe agenda Consiliului Afaceri Externe

Pe agenda reuniunii Consiliului Afaceri Externe s-a aflat și prezentarea rezultatelor turneului întreprins de ministrul Bogdan Aurescu și omologii săi din Austria și Lituania în Caucazul de Sud, în Azerbaidjan, Armenia și Georgia, pe 24, 25 și 26 iunie.

“Așa cum probabil vă amintiți, în urma inițiativei mele din octombrie anul trecut, susținută și de alți 10 miniștri europeni de externe, am avansat propunerea includerii pe agenda Consiliului Afaceri Externe a unei dezbateri privind modul în care Uniunea Europeană poate deveni mai influentă, mai activă, mai angajată în rezolvarea conflictelor prelungite din Vecinătatea Estică. Această dezbatere a avut loc la Lisabona, în cadrul reuniunii Gymnich din 27 mai, iar unul dintre rezultatele reuniunii a fost ideea de a spori vizibilitatea UE, inclusiv prin intermediul unor astfel de vizite ale miniștrilor de externe în țările afectate de aceste conflicte.

Așadar, acest turneu al celor trei miniștri de externe este prima astfel de vizită a unor miniștri de externe din state membre ale UE în Vecinătatea Estică.

Am avut întrevederi cu liderii acestor țări și am transmis un mesaj clar cu privire la hotărârea UE de a fi implicată mai activ în rezolvarea conflictelor prelungite. Totodată, am transmis un mesaj de susținere pentru stabilitatea și securitatea acestor țări. Am discutat, de asemenea, despre cum am putea consolida legăturile dintre UE și aceste state. În acest sens, am discutat despre pregătirea Summitului Parteneriatului Estic, care va avea loc în luna decembrie”, a declarat Bogdan Aurescu.