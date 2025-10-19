B1 Inregistrari!
Kelemen Hunor a tras un semnal de alarmă: România nu contează pe scena internațională și nu e vina lui Nicușor Dan

Kelemen Hunor a tras un semnal de alarmă: România nu contează pe scena internațională și nu e vina lui Nicușor Dan

Ana Beatrice
19 oct. 2025, 23:50
Kelemen Hunor a tras un semnal de alarmă: România nu contează pe scena internațională și nu e vina lui Nicușor Dan
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Kelemen Hunor a tras un semnal de alarmă privind pierderea influenței României pe scena internațională și lipsa unei direcții clare. Liderul UDMR a afirmat că noul președinte, Nicușor Dan, are o provocare uriașă: readucerea României în centrul politicii externe.

Într-un interviu acesta a criticat absența unei strategii externe coerente și echilibrate. În plus, Kelemen Hunor a subliniat importanța unei politici externe ancorate în parteneriatul transatlantic, dar și în stabilitatea regiunii Mării Negre și Mediteranei.

Kelemen Hunor a tras un semnal de alarmă. Ce spune desre politica externă

Kelemen Hunor a declarat că principala întrebare legată de mandatul lui Nicușor Dan este dacă România va avea, în sfârșit, o politică externă coerentă. El a subliniat că, în prezent, România „nu contează” pe scena internațională și nu are o voce puternică în Uniunea Europeană.

„În acest moment România nu contează și nu e vina lui Nicușor Dan, că el de patru luni e președinte. Nu contăm, nu avem relevanță, nici în Uniunea Europeană nu avem voce, nici în relațiile internaționale bilaterale sau multilaterale. România nu există”, a spus liderul UDMR, la Antena 3 CNN.

Potrivit lui Hunor, Nicușor Dan are o provocare mare, să redea României prestigiul pierdut în politica externă. El a spus că președintele este dedicat, analizează atent problemele și petrece timp pentru a le înțelege bine.

Cum vede Hunor relațiile externe ale României între Washington, Europa și regiunea Mării Negre

Întrebat despre relațiile externe ale României, Kelemen Hunor a spus că țara nu trebuie să se îndepărteze de Washington sub nicio formă. Acesta a spus că România trebuie să își diversifice parteneriatele europene și să nu depindă de o singură ancoră externă.

El a evitat să comenteze situația președintelui Emmanuel Macron, menționând dificultățile politice ale Franței.

„România trebuie să aibă ancore și în zona mediteraneană și mai ales spre Turcia. Cred eu dacă ne gândim la securitatea regională, securitatea Mării Negre cu Polonia, cu Țările Baltice, cu țările din Europa Centrală neapărat”, a mai declarat Kelemen Hunor.

