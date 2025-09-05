AUR cere demisia Oanei Țoiu: „Motivul pentru care ar trebui să îşi dea demisia este foarte simplu: incapacitatea dânsei de a înţelege şi de a aplica, în acelaşi timp, politica externă”

Deputatul Cosmin Corendea a cerut demisia ministrului de Externe, Oana Țoiu. Într-o conferință de presă, deputatul a precizat că ministrul nu poate înțelege cum funcționează politica externă, iar acest lucru afectează viitorul României pe plan internațional

Declarațiile lui Corendea au venit ca urmare pentru vizita pe care au făcut-o la Beijing, în calitate de foști premieri.

Cuprins:

Cosmin Corendea: „Demisia de onoare este un gest prin care un demnitar îşi asumă responsabilitatea atunci când imaginea ţării este grav afectată”

Deputatul AUR: „ România nu are un reprezentant în organismul care decide direcţia externă a Uniunii”

Corendea: „Lipsa de profesionalism a doamnei Țoiu pune România într-o poziţie fragilă pe scena internaţională”

Cosmin Corendea: „Demisia de onoare este un gest prin care un demnitar îşi asumă responsabilitatea atunci când imaginea ţării este grav afectată”

Deputatul AUR a precizat că în cazuri în care imaginea țării este afectată pe plan extern, oportun ar fi ca ministrul de Externe să își prezinte demisia. De asemenea, acesta a subliniat că Oana Țoiu nu înțelege „acest principiu fundamental”.

„Motivul pentru care doamna ministru de externe ar trebui să îşi dea demisia este foarte simplu: incapacitatea dânsei de a înţelege şi de a aplica, în acelaşi timp, politica externă. Demisia de onoare, în politica externă, este o cutumă politico-diplomatică, nu o obligaţie juridică. Este un gest prin care un demnitar îşi asumă responsabilitatea atunci când imaginea ţării este grav afectată, iar doamna Țoiu nu înţelege acest principiu fundamental”, a declarat deputatul Cosmin Corendea, într-o

Deputatul AUR: „ România nu are un reprezentant în organismul care decide direcţia externă a Uniunii”

Corendea a declarat că ministrul Afacerilor Externe este lipsit de viziune.

„România, stat cu milioane de cetăţeni peste graniţă, perfect aliniată politicilor europene, nu are un reprezentant în organismul care decide direcţia externă a Uniunii. Acesta este un eşec diplomatic evident, iar vina aparține conducerii Ministerului Afacerilor Externe şi lipsei de viziune a doamnei Țoiu”, a precizat Cosmin Corendea.

Corendea: „Lipsa de profesionalism a doamnei Țoiu pune România într-o poziţie fragilă pe scena internaţională”

În plus, acesta a vorbit și despre ieșirile în spațiul public ale Oanei Țoiu. Potrivit declarațiilor sale, ministrul dă dovadă de lipsă de profesionalism și poate oricând să „deterioreze relaţii internaţionale”.

„Ieşirile publice ale doamnei ministru riscă să deterioreze relaţii internaţionale construite de zeci de ani, de diplomaţii romani. China este un partener strategic global, iar lipsa de profesionalism a doamnei Țoiu pune România într-o poziţie fragilă pe scena internaţională”, a adăugat deputatul AUR.