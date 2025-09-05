B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » AUR cere demisia Oanei Țoiu: „Motivul pentru care ar trebui să îşi dea demisia este foarte simplu: incapacitatea dânsei de a înţelege şi de a aplica, în acelaşi timp, politica externă”

AUR cere demisia Oanei Țoiu: „Motivul pentru care ar trebui să îşi dea demisia este foarte simplu: incapacitatea dânsei de a înţelege şi de a aplica, în acelaşi timp, politica externă”

Elena Boruz
05 sept. 2025, 10:37
AUR cere demisia Oanei Țoiu: „Motivul pentru care ar trebui să îşi dea demisia este foarte simplu: incapacitatea dânsei de a înţelege şi de a aplica, în acelaşi timp, politica externă”
Sursa foto: Alianța pentru Unirea Românilor - AUR / Facebook

Deputatul AUR Cosmin Corendea a cerut demisia ministrului de Externe, Oana Țoiu. Într-o conferință de presă, deputatul a precizat că ministrul nu poate înțelege cum funcționează politica externă, iar acest lucru afectează viitorul României pe plan internațional

Declarațiile lui Corendea au venit ca urmare a criticii pe care Țoiu le-a adus-o Vioricăi Dăncilă și lui Adrian Năstase pentru vizita pe care au făcut-o la Beijing, în calitate de foști premieri.

Cuprins:

  • Cosmin Corendea: „Demisia de onoare este un gest prin care un demnitar îşi asumă responsabilitatea atunci când imaginea ţării este grav afectată”
  • Deputatul AUR: „ România nu are un reprezentant în organismul care decide direcţia externă a Uniunii”
  • Corendea: „Lipsa de profesionalism a doamnei Țoiu pune România într-o poziţie fragilă pe scena internaţională”

Cosmin Corendea: „Demisia de onoare este un gest prin care un demnitar îşi asumă responsabilitatea atunci când imaginea ţării este grav afectată”

Deputatul AUR a precizat că în cazuri în care imaginea țării este afectată pe plan extern, oportun ar fi ca ministrul de Externe să își prezinte demisia. De asemenea, acesta a subliniat că Oana Țoiu nu înțelege „acest principiu fundamental”.

„Motivul pentru care doamna ministru de externe ar trebui să îşi dea demisia este foarte simplu: incapacitatea dânsei de a înţelege şi de a aplica, în acelaşi timp, politica externă. Demisia de onoare, în politica externă, este o cutumă politico-diplomatică, nu o obligaţie juridică. Este un gest prin care un demnitar îşi asumă responsabilitatea atunci când imaginea ţării este grav afectată, iar doamna Țoiu nu înţelege acest principiu fundamental”, a declarat deputatul Cosmin Corendea, într-o declarație de presă.

Deputatul AUR: „ România nu are un reprezentant în organismul care decide direcţia externă a Uniunii”

Corendea a declarat că ministrul Afacerilor Externe este lipsit de viziune.

„România, stat cu milioane de cetăţeni peste graniţă, perfect aliniată politicilor europene, nu are un reprezentant în organismul care decide direcţia externă a Uniunii. Acesta este un eşec diplomatic evident, iar vina aparține conducerii Ministerului Afacerilor Externe şi lipsei de viziune a doamnei Țoiu”, a precizat Cosmin Corendea.

Corendea: „Lipsa de profesionalism a doamnei Țoiu pune România într-o poziţie fragilă pe scena internaţională”

În plus, acesta a vorbit și despre ieșirile în spațiul public ale Oanei Țoiu. Potrivit declarațiilor sale, ministrul dă dovadă de lipsă de profesionalism și poate oricând să „deterioreze relaţii internaţionale”.

„Ieşirile publice ale doamnei ministru riscă să deterioreze relaţii internaţionale construite de zeci de ani, de diplomaţii romani. China este un partener strategic global, iar lipsa de profesionalism a doamnei Țoiu pune România într-o poziţie fragilă pe scena internaţională”, a adăugat deputatul AUR.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Curtea de Apel din SUA obligă administrația Trump să reia emiterea pașapoartelor cu genul „X”
Externe
Curtea de Apel din SUA obligă administrația Trump să reia emiterea pașapoartelor cu genul „X”
Reorganizarea Romsilva, aprobată vineri în ședință de guvern. Executivul invocă obligațiile asumate prin PNRR
Politică
Reorganizarea Romsilva, aprobată vineri în ședință de guvern. Executivul invocă obligațiile asumate prin PNRR
Ministrul Daniel David, despre tema realizată cu AI: „Nu contează dacă ai lucrat-o singur sau ai lucrat-o cu AI”. Ce le-a transmis profesorilor
Politică
Ministrul Daniel David, despre tema realizată cu AI: „Nu contează dacă ai lucrat-o singur sau ai lucrat-o cu AI”. Ce le-a transmis profesorilor
Cum a arătat prima zi din viața de președinte a lui Nicușor Dan: „Băiețelul s-a îmbolnăvit, soția mă suna…” / Ce dezvăluiri a făcut despre întâlnirea cu Trump de la summit-ul NATO
Politică
Cum a arătat prima zi din viața de președinte a lui Nicușor Dan: „Băiețelul s-a îmbolnăvit, soția mă suna…” / Ce dezvăluiri a făcut despre întâlnirea cu Trump de la summit-ul NATO
Câţi bugetari ar da afară Nicuşor Dan de la Primăria Capitalei: „E loc de reducere, fără niciun fel de discuţie”
Politică
Câţi bugetari ar da afară Nicuşor Dan de la Primăria Capitalei: „E loc de reducere, fără niciun fel de discuţie”
Ministrul Daniel David: Da, demisia mea a fost pe masă (VIDEO)
Politică
Ministrul Daniel David: Da, demisia mea a fost pe masă (VIDEO)
Ce schimbări au apărut în viața lui Nicușor Dan și a familiei sale de când a devenit președinte? Șeful statului a mărturisit: „Soția s-a obișnuit destul de greu”
Politică
Ce schimbări au apărut în viața lui Nicușor Dan și a familiei sale de când a devenit președinte? Șeful statului a mărturisit: „Soția s-a obișnuit destul de greu”
Nicușor Dan: „Vreau să fiu un președinte serios” / Ce a spus despre relația pe care o are cu „sistemul”
Politică
Nicușor Dan: „Vreau să fiu un președinte serios” / Ce a spus despre relația pe care o are cu „sistemul”
Nicușor Dan, despre majorarea TVA-ului, deși a semnat că nu se va întâmpla acest lucru: “Eu cred că era posibil să evităm asta, Guvernul a făcut alte calcule și așa a rămas”
Politică
Nicușor Dan, despre majorarea TVA-ului, deși a semnat că nu se va întâmpla acest lucru: “Eu cred că era posibil să evităm asta, Guvernul a făcut alte calcule și așa a rămas”
Daniel David: „Măsurile Guvernului au fost unele de criză. Am reușit să salvăm salariile și bursele pe parcursul acestui an”. Răspunsul ministrului, întrebat dacă e supărat pe Bolojan (VIDEO)
Politică
Daniel David: „Măsurile Guvernului au fost unele de criză. Am reușit să salvăm salariile și bursele pe parcursul acestui an”. Răspunsul ministrului, întrebat dacă e supărat pe Bolojan (VIDEO)
Ultima oră
11:06 - Sindicatele din educație, apel către directorii și inspectorii școlari: „Nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale” / „Lupta federațiilor sindicale nu este o luptă împotriva directorilor sau a inspectorilor. Dimpotrivă”
11:03 - 1,5 milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate. Ministerul de Interne a explicat ce s-a întâmplat
10:33 - Un fost soldat american ar fi răpit un copil de 6 ani și l-ar fi dus în Italia
10:27 - Fiica trans a lui Elon Musk spune că nu are mulți bani și trăiește cu colegi de apartament: „Îmi pot permite mâncare”
10:08 - Durere fără margini! Un bărbat a murit, după ce a căzut în gol de la 5 metri înălțime. Ce au declarat autoritățile
09:57 - Soțul Teodorei Marcu, la trei luni de la moartea acesteia: „Încerc să fiu puternic pentru fată”
09:42 - Curtea de Apel din SUA obligă administrația Trump să reia emiterea pașapoartelor cu genul „X”
09:28 - Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii
09:17 - Un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Ce s-a întâmplat cu agresorul
09:16 - Hamude Kilani, fostul concurent de la „Insula Iubirii”, mărturisiri la aproape un deceniu de când a participat la emisiune: „Eram niște copii”. Ce a spus bărbatul care a băgat mâna în foc în numele iubirii