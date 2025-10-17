B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Trump vrea un „Arc de Triumf” la Washington. Cum arată monumentul dorit de președintele american (FOTO)

Trump vrea un „Arc de Triumf” la Washington. Cum arată monumentul dorit de președintele american (FOTO)

Iulia Petcu
17 oct. 2025, 21:57
Trump vrea un „Arc de Triumf” la Washington. Cum arată monumentul dorit de președintele american (FOTO)
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Cum a fost anunțat proiectul „Arc de Trump”
  2. Cum va arăta monumentul
  3. Ce alte proiecte de renovare pregătește Donald Trump
  4. Cine au fost invitații și ce alte modificări a făcut Trump

Președintele american Donald Trump își continuă planurile grandioase de remodelare a capitalei federale. După proiecte precum noua sală de bal și decorarea în aur a Biroului Oval, liderul de la Casa Albă vrea acum să ridice un arc monumental, inspirat de cel din Paris. Ideea a fost prezentată într-o seară fastuoasă, în fața unor invitați din lumea afacerilor și tehnologiei.

Cum a fost anunțat proiectul „Arc de Trump”

Proiectul, numit neoficial „Arc de Trump”, a fost prezentat în cadrul unei cine luxoase organizate la Casa Albă, relatează The Guardian. Trump a arătat o hartă cu amplasamentul propus, la intrarea în Washington dinspre Virginia de Nord.

„De fiecare dată când cineva traversează acel pod frumos spre Memorialul Lincoln, spune: ‘Ar trebui să fie ceva aici’”, a afirmat el.

Locația este în apropierea casei istorice Arlington, reședința generalului confederat Robert E. Lee. Trump a adăugat: „Asta este Arlington Memorial Bridge, iar la capătul lui există un cerc construit acum 150 de ani. În 1902, se plănuia să fie pusă acolo o statuie a lui Robert E. Lee… ar fi fost în regulă pentru mine – și pentru mulți dintre cei din această sală.”

Cum va arăta monumentul

Trump a prezentat mai multe modele 3D ale arcului, în trei dimensiuni: mic, mediu și mare, toate având o statuie a zeiței Libertății în vârf. „Mic, mediu, mare”, a spus el, provocând râsete printre participanți. „Mie îmi place cel mare. De ce sunteți surprinși?”.

Monumentul ar urma să marcheze, potrivit planurilor, „poarta de intrare” în Washington și să simbolizeze „măreția și unitatea americană”.

Ce alte proiecte de renovare pregătește Donald Trump

La același eveniment, Trump a vorbit despre noul său proiect: o sală de bal de 250 de milioane de dolari, care va fi cea mai mare extindere a Casei Albe din ultimul secol.

El a declarat că sala va fi construită „doar din bani privați”, inclusiv 22 de milioane de dolari proveniți dintr-o înțelegere cu YouTube, după suspendarea contului său în 2021.

„Vom avea o sală de bal fenomenală. Va fi una dintre cele mai frumoase din lume. De fapt, nu există nimic asemănător”, a spus Trump.

Construcția, cu pereți din sticlă antiglonț și o capacitate de 1.000 de persoane, va putea găzdui inclusiv inaugurări prezidențiale.

Cine au fost invitații și ce alte modificări a făcut Trump

La cină au participat miliardari și reprezentanți ai companiilor Apple, Amazon, Metan, Google, Microsoft, Palantir și Lockheed Martin. Printre invitați s-au aflat și gemenii Cameron și Tyler Winklevoss, fondatorii platformei cripto Gemini.

Trump i-a condus personal pe premierul Israelului Benjamin Netanyahu, și pe omologul finlandez Alexander Stubb, într-un tur de 40 de minute al noilor decoruri.

Fostul președinte a instalat un „Walk of Fame prezidențial” cu portretele aurite ale foștilor lideri americani, cu o excepție notabilă: Joe Biden, reprezentat doar printr-un autopen.

În grădini au fost adăugate statui ale lui George Washington și busturi ale lui Abraham Lincoln.

„Este atât de relaxant pentru mine. Imobiliarele mă liniștesc. Pentru mulți, e o afacere dificilă. Eu am iubit-o mereu și m-am descurcat bine”, a spus Trump, zâmbind.

