Președintele american Donald Trump își continuă planurile grandioase de remodelare a capitalei federale. După proiecte precum noua sală de bal și decorarea în aur a Biroului Oval, liderul de la Casa Albă vrea acum să ridice un arc monumental, inspirat de cel din Paris. Ideea a fost prezentată într-o seară fastuoasă, în fața unor invitați din lumea afacerilor și tehnologiei.

Cum a fost anunțat proiectul „Arc de Trump”

Proiectul, numit neoficial „Arc de Trump”, a fost prezentat în cadrul unei cine luxoase organizate la Casa Albă, relatează . Trump a arătat o hartă cu amplasamentul propus, la intrarea în Washington dinspre Virginia de Nord.

„De fiecare dată când cineva traversează acel pod frumos spre Memorialul Lincoln, spune: ‘Ar trebui să fie ceva aici’”, a afirmat el.

Locația este în apropierea casei istorice Arlington, reședința generalului confederat Robert E. Lee. a adăugat: „Asta este Arlington Memorial Bridge, iar la capătul lui există un cerc construit acum 150 de ani. În 1902, se plănuia să fie pusă acolo o statuie a lui Robert E. Lee… ar fi fost în regulă pentru mine – și pentru mulți dintre cei din această sală.”

Cum va arăta monumentul

Trump a prezentat mai multe modele 3D ale arcului, în trei dimensiuni: mic, mediu și mare, toate având o statuie a zeiței Libertății în vârf. „Mic, mediu, mare”, a spus el, provocând râsete printre participanți. „Mie îmi place cel mare. De ce sunteți surprinși?”.

A proposal for a triumphal arch in DC for , in the traffic circle in front of Arlington National Cemetery. America needs a triumphal arch! — Nicolas Leo Charbonneau (@nic_charbonneau)

Monumentul ar urma să marcheze, potrivit planurilor, „poarta de intrare” în și să simbolizeze „măreția și unitatea americană”.

Ce alte proiecte de renovare pregătește Donald Trump

La același eveniment, Trump a vorbit despre noul său proiect: o sală de bal de 250 de milioane de dolari, care va fi cea mai mare extindere a Casei Albe din ultimul secol.

El a declarat că sala va fi construită „doar din bani privați”, inclusiv 22 de milioane de dolari proveniți dintr-o înțelegere cu YouTube, după suspendarea contului său în 2021.

„Vom avea o sală de bal fenomenală. Va fi una dintre cele mai frumoase din lume. De fapt, nu există nimic asemănător”, a spus Trump.

Construcția, cu pereți din sticlă antiglonț și o capacitate de 1.000 de persoane, va putea găzdui inclusiv inaugurări prezidențiale.

Cine au fost invitații și ce alte modificări a făcut Trump

La cină au participat miliardari și reprezentanți ai companiilor Apple, Amazon, Metan, Google, Microsoft, Palantir și Lockheed Martin. Printre invitați s-au aflat și gemenii Cameron și Tyler Winklevoss, fondatorii platformei cripto Gemini.

Trump i-a condus personal pe premierul Israelului Benjamin Netanyahu, și pe omologul finlandez Alexander Stubb, într-un tur de 40 de minute al noilor decoruri.

Fostul președinte a instalat un „Walk of Fame prezidențial” cu portretele aurite ale foștilor lideri americani, cu o excepție notabilă: Joe Biden, reprezentat doar printr-un autopen.

În grădini au fost adăugate statui ale lui George Washington și busturi ale lui Abraham Lincoln.

„Este atât de relaxant pentru mine. Imobiliarele mă liniștesc. Pentru mulți, e o afacere dificilă. Eu am iubit-o mereu și m-am descurcat bine”, a spus Trump, zâmbind.