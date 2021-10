Kelemen Hunor este sceptic că se mai poate reface coaliția de guvernare: „Varianta unui guvern minoritar, fezabilă”

Liderul UDMR, Klelemen Hunor, spune că este foarte sceptic în legătură cu posibilitatea de refacere a coaliţiei de guvernare.

„După discursurile de astăzi, după tot ce s-a întâmplat în aceste zile, e greu de crezut că se poate. Deci poţi să dai jos pe primul ministru, care este şi preşedintele PNL-ului, dar în a doua clipă cu el trebuie să stai la masă, să discuţi. Şi asta înseamnă că ori nu vrei să te întorci la guvernare, ori nu ţii cont de o grămadă de chestii umane, nu de altceva. Din acest punct de vedere, există o oarecare reţinere în ceea ce ne priveşte”, a argumentat Kelemen Hunor.

Acesta a precizat că un scenariu luat în calcul este un guvern minoritar:

„Dar aici trebuie să găseşti un om care are capacitatea de a închega o majoritate parlamentară pentru un guvern minoritar şi pentru susţinere parlamentară, pentru o anumită perioadă – de jumătate de an, de un an, de trei ani, acum depinde. Şi această variantă cred că este o variantă absolut fezabilă, important este să găsim o soluţie cât de repede se poate, fiindcă suntem în valul 4 al pandemiei, plus celelalte chestiuni – inflaţia, preţurile la energie şi tot ce ţine de guvernarea ţării. Deci trebuie să ne mişcăm destul de repede”, a precizat preşedintele UDMR.

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD a fost adoptată, marţi, de Parlament.

S-au înregistrat 281 voturi „pentru” din cele 281 exprimate. Au fost prezenţi 318 parlamentari. Parlamentarii PNL, UDMR şi ai minorităţilor naţionale nu au votat. Pentru a trece moţiunea era nevoie de 234 voturi favorabile.