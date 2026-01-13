Kelemen Hunor pune piciorul în prag în Coaliție. „Aici trebuie să ne oprim”. Ce spune liderul UDMR despre taxe și reforme (VIDEO)

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, prevede un viitor sumbru pentru coaliția de guvernare dacă Ilie Bolojan nu se oprește din impunerea sau majorarea de taxe și impozite. Kelemen Hunor afirmă că românii nu mai pot duce.

Ce se întâmplă cu reformele lui Bolojan

Kelemen Hunor spune că e suficient cât s-a tras de timp cu reforma statului. Liderul UDMR reiterează faptul că lupta cu deficitul așa trebuia să înceapă. Cu subțierea statului și a cheltuielilor, nu cu taxe și impozite mai mari.

„Eu aș fi început invers. Au fost discuții anul trecut în iunie să nu creștem taxele, să reducem cheltuielile. Eu am mers și mai departe și am spus să eliminăm o grămadă de taxe parafiscale, fiindcă România trebuie să fie atractivă pentru investitori și pentru a crea locuri de muncă.

Altfel nu putem rezolva deficitul foarte mare, dacă nu reușim să rezolvăm și din creșterea economică. Poți să faci asta dacă ești atractiv, dacă ești predictibil. Și de aceea a existat această propunere și asta era ordinea firească.

Dar recunosc că n-am avut răspuns la următoarea întrebare: OK, asta înseamnă un an, un an și jumătate până când vom avea efectele dorite. De unde luăm banii până atunci? Fiindcă oricum suntem la o îndatorare de aproape 60% și avem nevoie de bani de a finanța deficitul.

La această întrebare n-am avut nici eu răspuns, nici ceilalți colegi care au susținut această variantă.”, a declarat Kelemen Hunor într-un interviu pentru G4Media.

Asumarea reformei și pericolul AUR

Liderul UDMR, Kelemen Hunor spune că reforma va fi adoptată prin asumarea răspunderii. Și din nou Ilie Bolojan joacă cu mandatul pe masă. AUR nu va rata șansa să mai depună o moțiune de cenzură.

„Săptămâna viitoare, eu sper că luni vom avea o ședință a coaliției. Și săptămâna viitoare ar trebui să meargă premierul la ședința de guvern cu acest proiect și să trimită în Parlament. Eu susțin asumarea răspunderii, că altfel nu vom reuși să închidem repede.

Ar trebui să vină cu asumare cu cele două componente – administrația locală, administrația centrală – și să închidem până în 25 ianuarie. Mai repede nu se poate calendaristic.

Sigur că va fi o moțiune de cenzură. Opoziția nu poate rata o ocazie la începutul anului să nu vină cu o moțiune de cenzură dacă Guvernul își asumă răspunderea în Parlament.

Și după aceea putem să ne apucăm de buget. Fără a face această reformă nu putem pregăti bugetul. Pierdem și acea mică credibilitate care a mai rămas pentru această coaliție. Fiindcă taxele, impozitele le-am crescut. Dar pe reformă și pe restructurările necesare nu am făcut încă un pas, asta e o problemă.”, spune Kelemen Hunor.

Fără reforma statului, doar cu taxe și impozite mai mari, Bolojan va aduce la guvernare, avertizează liderul UDMR.

„Din punctul meu de vedere au fost foarte multe taxe crescute într-o perioadă foarte scurtă, plus inflația generată de TVA și de energie. Și astea au apăsat și apasă foarte tare. Deci, din punctul meu de vedere, aici trebuie să ne oprim.

Au dreptate cei care spun că a fost mult prea mult. Trebuie să umblăm și pe partea cealaltă, altfel va fi jale, altfel va guverna AUR singur. Nu o să aibă nevoie nici de PSD.”, afirmă Kelemen Hunor.