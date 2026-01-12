AUR atacă în instanță creșterea taxelor locale în București

AUR a anunțat că atacă în instanță Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (CGMB) prin care au fost mărite taxele locale din Capitală. Partidul spune că hotărârea a fost impusă abuziv, fără consultare publică și cu asupra bucureștenilor și autonomiei locale. Prin cererea depusă la Tribunalul București, AUR solicită suspendarea de urgență a executării hotărârii, până la pronunţarea instanţei de fond.

AUR atacă în instanță taxele din Capitală. Argumentele invocate

„AUR anunță că aleșii săi din Consiliul General al Municipiului București au declanșat procedurile legale împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, prin plângere prealabilă și cerere de suspendare în contencios administrativ, pentru a opri aplicarea unei decizii care lovește direct în bucureșteni și în autonomia administrației locale.

AUR a fost singurul grup politic din Consiliul General care a votat împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, refuzând să gireze o măsură adoptată pe repede înainte, fără transparență reală și cu efecte fiscale împovărătoare pentru oameni.

Demersul vizează atât modul abuziv în care a fost impusă hotărârea, cât și efectele ei: o împovărare fiscală accelerată, cu risc de pagube greu de reparat. În documentele depuse, consilierii generali arată că hotărârea este rezultatul unei subordonări a administrației locale prin constrângeri și sancțiuni financiare, iar CGMB a ajuns să funcționeze ca simplu executor al unei decizii guvernamentale, nu ca for deliberativ al Capitalei”, a transmis AUR, într-un

Partidul reproșează că hotărârea a fost adoptată fără o consultare publică și o dezbatere reală în CGMB: „Autoritatea administrației publice nu a publicat niciun anunț referitor la acest proiect de act normativ, încălcând astfel art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică”.

„Hotărârea atacată reprezintă în esență o simplă transcriere a dispozițiilor adoptate prin Ordonanța de Urgență nr. 78/2025, respectiv reflectă transpunerea unei voințe discreționare a Guvernului, în dauna oricărei voințe a administrației publice locale”, se mai arată în plângerea prealabilă.

AUR: Hotărârea privitoare la taxele locale are efect asupra dreptului de proprietate

Formațiunea mai susține că hotărârea CGMB în cauză are impact direct asupra dreptului de proprietate și asupra bugetelor familiilor.

„De vreme ce, în fiecare an se achită o taxă pe proprietate, iar din 2026, o taxă poate fi majorată chiar și 500%, înseamnă că, de facto, proprietarul pierde o fracțiune considerabilă din atributele dreptului său de proprietate (…) la extremă putând să fie adevărată și afirmația că, din proprietar, contribuabilul devine un chiriaș la stat”, se arată în cererea de suspendare.

Prin cererea depusă la Tribunalul București, AUR solicită suspendarea de urgență a executării hotărârii: „Prin menținerea efectelor actului administrativ este vătămat un drept fundamental al cetățenilor – dreptul de proprietate (…) vătămare de natură a cauza și un prejudiciu material semnificativ”.

„Acestea sunt consecințe economice greu sau imposibil de reparat ulterior anulării actului”, mai arată documentul.