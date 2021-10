Klaus Iohannis, atac la adresa lui Stelian Ion, omul USR demis de la Justiție: „Un ministru dat afară pentru că nu a făcut nimic”

După declanșarea scandalului dintre USR și PNL, Klaus Iohannis a fost acuzat că a pus presiune pe Stelian Ion, prin intermediul lui Florin Cîțu, pentru ca președintele să aibă control asupra justiției.

Mai exact, s-a discutat scenariul potrivit căruia Iohannis i-ar fi cerut ministrului USR să renunțe la desființarea SIIJ. Întrebat despre această variantă dezvăluită de către Ion, Klaus Iohannis a răspus acid într-o conferință de presă susținută joi, 7 octombrie.

„Nu vreau să comentez afirmațiile unui ministru dat afară pentru că nu a făcut nimic. În ce privește combinațiile de partide, acest lucru va fi elucidat la consultări”, a declarat Iohannis.

USR și PSD, în colimatorul lui Iohannis

De asemenea, președintele a lansat atacuri și la adresa celor de la PSD, după demiterea lui Cîțu.

„E mai nou un hobby al unora de a mă acuza pe mine și guvernul de tot felul de lucruri. Sunt tactici de poziționare în vederea consultărilor. Sunt convins că guvernul și premierul fac toate lucrurile exact cum e legal și corect.

Nu am niciun fel de emoții. Este clar că în pragul iernii anumite autorități au nevoie de sprijinul guvernului și au fost făcute alocările. Că unii și alții nu sunt mulțumiți, probabil este expresia unei frustrări că nu ei sunt la cheia banilor. Dar am discutat cu premierul Cîțu și am primit asigurări că alocările sunt pe măsura nevoilor”, a declarat Iohannis.