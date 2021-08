Klaus Iohannis, despre începerea anului școlar în format fizic: „Nu suntem acum la începutul pandemiei, vreau să cred că suntem spre sfârșitul pandemiei”

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că nu putem vorbi despre un eșec al examenelor naționale desfășurate în pandemie. În ceea ce privește începerea anului școlar în format fizic, Klaus Iohannis a sunbliniat că școala online nu poate înlocui școala în format fizic:

“Eu nu aș vorbi despre un eșec al examenelor, examenele s-au desfășurat în format fizic, și examenul la final de clasa a VIII-a, și Bacalaureatul.

Rezultatele au fost bune. Singurul eșec a fost la titularizare, care are explicații pe care le aștept și eu de la ministrul Educației. Este clar, școala online nu poate înlocui școala în format fizic, decât pe anumite perioade scurte.

Nu suntem acum la începutul pandemiei, vreau să cred că suntem spre sfârșitul pandemiei și toată lumea știe ce măsuri sunt rezonabile ce se poate face și cum se poate gestiona pandemia. Noi am gestionat-o și când nu am avut vaccin și am început școala în format fizic și a fost bine până când valul trei ne-a obligat să trecem în online”, a precizat Klaus Iohannis.

Acesta a precizat că în cazul în care va apărea valul patru se va aplica sistemul de protecție sanitară de anul trecut, când școlile au trecut în online sau în sistem mixt, în funcție de incidența cazurilor de COVID-19:

“Oricine răspunde de o instituție publică știe care sunt măsurile de igienă cum se tratează și lucruile momentan sunt în zona verde.

Suntem departe de un val mare, sper să rămânem așa dacă ne vaccinăm. Dacă totuși apare valul 4 mai intens, atunci se vor lua măsuri așa cum s-a luat și anul trecut, în funcție de incidență vor trece școlile pe anumite formate. Nu este nimic nou”, a declarat Klaus Iohannis.