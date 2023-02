Klaus Iohannis se declară mulțumit de coaliție, în ciuda certurilor care apar între PSD și PNL: „România este stabilă și este guvernată” (VIDEO)

Klaus Iohannis a declarat miercuri, după Summitul B9 de la Varșovia, că în ciuda unor schimburi de replici acide, coaliția PSD-PNL și-a îndeplinit obiectivul, acela de a oferi o guvernare stabilă:

„Sunt foarte mulțumit că există această coaliție, că România este guvernată, că România este stabilă, că acest Guvern are o majoritate solidă în Parlament și că am evitat să intrăm în recesiune, am reușit să trecem până acuma cu bine prin toate crizele care au venit peste noi. Nu cred că este puțin lucru.

Că se ceartă unul cu altul, că mai iasă câte un politician avid de notorietate publică…așa e în politică, nu cred că putem să ne așteptăm vreodată ca politicienii să stea frumos în banca lor și să nu zică nimic, că nu ar fi politicieni. În principiu lucrurile funcționează în mare. România are creștere economică, una dintre cele mai mari creșteri economice, criza energetică nu a dus la sărăcirea populației României, în continuare putem să ne încălzim casele, putem să aprindem lumina. Acest lucru nu a fost de la sine înțeles când a început criza. Uite, că am făcut față. Inflația scade, cu toate că au fost suficient de mulți care ne-au spus că nu o să facem nimic.

Deci pot să spun da, obiectivul principal și motivul principal al existenței acestei coaliții a fost îndeplinit, România este stabilă și este guvernată”.