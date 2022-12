Liderul deputaților UDMR își menține afirmațiile despre Ardeal: „Nu e motiv de rupere a coaliției”

Liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Csoma Botond, a spus că declarațiile sale controversate despre maghiarii din Transilvania nu trebuie să ducă la ruperea coaliției.

UDMR, despre o posibilă rupere a coaliției

Acesta a reacționat după ce liderul PNL Satu Mare a spus că maghiarii ar trebui să iasă de la guvernare.

„El are o atitudine antimaghiară consecventă, recidivează, nu se află la prima abatere. Am transmis pe Facebook-ul meu și am scris că noi credem în continuare în acele idei pe care le-am exprimat cu ocazia ședinței solemne.

Nu cred că e motiv de rupere a coaliției. La PNL n-am văzut încă, în afară de…Unii au înțeles greșit mesajul, unii au vrut să nu înțeleagă greșit, nu comentez. Acele declarații le-am făcut în spiritul declarației de la Alba Iulia. Consider că nu a fost nimic jignitor”, a declarat Csoma Botond, pentru .

Csoma Botond a declarat despre Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 că „liderii politici şi religioşi ai românilor ardeleni ştiau foarte bine că Ardealul nu era numai românesc, ci şi unguresc, săsesc şi evreiesc, şi acest lucru s-a reflectat şi în textul Declaraţiei de la Alba Iulia”.