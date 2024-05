Ligia Deca: Echipa PNL a demonstrat în repetate rânduri că politicile liberale sunt fundamentate și sunt fundamentale pentru dezvoltarea comunităților locale și pentru progresul întregii țări (VIDEO)

Echipa PNL a demonstrat în repetate rânduri că politicile liberale sunt fundamentate și sunt fundamentale pentru dezvoltarea comunităților locale și pentru progresul întregii țări, a declarat ministrul Educației, Ligia Deca, vineri, la evenimentul care marchează 149 de ani de la înființarea PNL.

Ligia Deca: Aniversarea PNL, un prilej să reflectăm asupra contribuției remarcabile a liderilor liberali

„Aniversăm 149 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal și este un prilej să reflectăm împreună asupra contribuției remarcabile a liderilor liberali de-a lungul timpului. Sunt întemeietori, constructori și reformatori, care au modelat România, iar echipa PNL a demonstrat în repetate rânduri că politicile liberale sunt fundamentate și sunt fundamentale pentru dezvoltarea comunităților locale și pentru progresul întregii țări”, a declarat Ligia Deca.

„Am avut norocul să fiu ministru în timpul guvernării Ciucă și știu ce înseamnă să ai un prim-ministru care ține România pe calea cea dreaptă în timpul crizelor multiple. Am avut norocul să îi am colegi de Guvern pe Alina, pe Lucian. De asemenea, am norocul să locuiesc în Sectorul 6, unde domnul primar Ciucu reușește să arate ce poate să fie un sector din București dacă are administrația corectă. Am norocul să fiu într-un partid în care Tineretul Național Liberal este coordonat de Mara, care a reușit să explice tinerilor din toată țara de ce avem nevoie de mai multă Europă, nu de mai puțină”, a adăugat ministrul.

Ligia Deca: Să ne amintim cu respect de liberalii care au pus bazele unor reforme esențiale

„Și astăzi putem și avem norocul să fim împreună și să ne amintim cu respect de liberalii care au pus bazele unor reforme esențiale. Și fiindcă sunt ministrul Educației, îl pot evoca pe Dimitrie Sturdza, unul dintre membrii fondatori și președinte al Partidului Național Liberal, un vizionar care, alături de ministrul Spiru Haret, ministru în trei guverne PNL, a pus bazele învățământului modern în România”, a continuat Ligia Deca.