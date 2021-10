Liviu Dragnea: „S-a încercat în primele luni de detenție să se spună că am un tratament preferențial, că am jacuzzi în cameră”

Liviu Dragnea a declarat în emisiunea Dosar de politician, moderată de Silviu Mănăstire, că în penitenciar a avut condiții mult mai rele decât ale celorlalți deținuți, deși s-a spus că ar beneficia de un tratament preferențial.

„S-a încercat în primele luni de detenție să se spună că am un tratament preferențial, că am jacuzzi în cameră, că am nu știu ce plasme. Nu au mai insistat, că s-a dovedit că am o situație mult mai rea, dar repet.

Am vrut măcar să am dreptul la muncă. Mi s-a interzis dreptul de a avea acces la televizor, Cu toate că în lege nici măcar nu lasă la latitudinea penitenciarului să accepte. Legea obligă penitenciarul să asigure condițiile de siguranță, atât pentru deținut, cât și pentru reporter. Dar mi s-a interzis orice contact cu presa. Am fost pedepsit pentru o convorbire online pe care am avut-o cu o persoană, pe o listă aprobată de conducerea penitenciarului.

Am stat nouă lunid e zile în izolare, scos de la muncă, fapt ce mi-a prelungit pedeapsa cu vreo 4 luni de zile”, a spus Liviu Dragnea.