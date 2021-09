Liviu Dragnea susține că Florian Coldea și Eduard Hellvig au pus presiune asupra lui să-l pună pe Vasile Dîncu premier. „În România toată puterea e la Klaus Iohannis”

Liviu Dragnea, fost președinte PSD, a declarat că, după alegerile parlamentare din decembrie 2016, Florian Coldea (SRI) și Eduard Hellvig (SRI) au făcut presiuni asupra lui să-l pună pe Vasile Dîncu premier. Dîncu este acum președintele Consiliului Național al PSD. Dragnea a mai spus că a auzit personal discuții în care Florian Coldea și George Maior făceau presiuni pe procurori. Acesta a mai afirmat că există o adevărată structură ocultă condusă de Florian Coldea, până la demiterea acestuia, iar de atunci și până în prezent de Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), în numele președintelui Klaus Iohannis.

Dragnea a mai declarat că actuala conducere a PSD a predat complet partidul președintelui Iohannis. De alfel, Iohannis controlează acum absolut tot, partide și instituții. El a mai spus că nu-și permite și nici nu are sens să dea sfaturi PSD-ului, că oricum partidul nu va face nimic, căci e întors cu cheița.

Liviu Dragnea: PSD e predat total lui Klaus Iohannis. Președintele României controlează tot

„PSD este predat total la Iohannis de actuala conducere. E complice prin acţiunile conducerii la jaful naţional. PSD este complice la tot acest dezastru economic şi la viaţa din ce în ce mai rea a românilor.

Cu Dîncu a fost presiune să fie pus premier în 2017. În seara aceea am terminat conferinţa din Băneasa şi mergeam spre sediul partidului. M-a sunat Vasile şi m-a rugat să trec pe la el. Acolo erau Hellvig şi Coldea. I-am salutat, m-au felicitat. Am ciocnit un pahar pentru victoria în alegeri, după care a început o discuţie ciudată despre cine va fi prim-ministru. Fiind întrebat şi de Hellvig şi Coldea de ce nu-l propun pe Dîncu prim-ministru. Le-am zis că sincer nu m-am gândit şi nu e nici locul în care să discutăm aşa ceva. Discuţia a degenerat foarte urât.

A doua zi la ora 12, Hellvig a venit la mine acasă. A venit şi cu mâncare să mâncăm împreună, să-mi spună să nu se înţeleagă greşit discuţia din seara anterioară. Apoi a zis că merge la Iohannis. Nu au lăsat niciun partid în care să nu se infiltreze. Cel mai mult în PSD. Cu o excepţie, Gabi Firea”, a declarat Liviu Dragnea, la Realitatea PLUS.

Fostul lider PSD a mai spus că nu-și permite să dea sfaturi social-democraților și oricum n-are sens „pentru că le dai degeaba, dacă sunt cu cheiță”.

„Non-combatul de la PSD este că nu au voie. Ei au voie să vorbească doar despre meteo, starea vremii la TV. Acum au mai început să spună Ciolacu câte ceva despre Iohannis, despre asta e vorba. Ce strategie să aibă? Vasile Dancu vrea să ajungă președinte cu Grindeanu prim-ministru, Ciolacu vrea să fie prim-ministru echipa cu Emil Boc, Gabi Firea nu e băgată în această combinație.

Fiecare are niște planuri personale crezând că se întâmplă. Nu se întâmplă, toți sunt folosiți. Acum e o arhitectură solidificată: deasupra e Iohannis, partidele la guvernare, opoziția, el are toate partidele în mâna, are Parlamentul. Se împacă cu USR-ul cât de repede. Are Guvern, conduce serviciile și prin asta conduce și această ocultă unde executiv este Pahonțu.

În România toată puterea este la Președinte”, a mai declarat Liviu Dragnea, la Realitatea PLUS.