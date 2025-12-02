Ilie Bolojan va întreprinde, începând de miercuri, 3 decembrie, o vizită oficială în Viena, Austria. Premierul are programată o întrevedere cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, şi cu mai mulţi miniştri.

Ilie Bolojan merge în vizită în Austria

va fi însoţit, la Viena, de Bogdan Ivan, ministrul Energiei, de Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, de Mihai Jurca, şeful Cancelariei prim-ministrului şi Dragoş Hotea, secretar de stat. Conform programului, Ilie Bolojan va avea întâlniri cu .

De asemenea, delegația română va avea întâlniri cu mai mulți miniștri. Totodată, premierul și cei care îl însoțesc vor participa la o recepţie de Ziua Naţională a României. Evenimentu este organizat de Ambasada României în Austria.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, va efectua o vizită oficială la Viena, Austria, în perioada 3-4 decembrie, la invitaţia omologului austriac. În cadrul vizitei, prim-ministrul va avea întâlniri cu Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker, care va fi însoţit de ministrul federal pentru Europa, Integrare şi Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei şi Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, şi ministrul federal al Finanţelor, Markus Marterbauer”, a anunţat, marţi seară, Guvernul, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în au fost incluse discuţii în format tête-à-tête, convorbiri în plen, precum şi un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac. La discuții vor participa și reprezentanţi ai companiilor româneşti şi austriece.

Ce urmărește delegația română

Obiectivul urmărit prin această vizită de delegația guvernamentală condusă de Ilie Bolojan este de a consolida relațiile bilaterale între cele două state. De asemenea, se dorește o coordonare mai strânsă în plan regional și european. Discuţiile vor aborda şi sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

„Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relaţiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât şi economic şi o coordonare mai strânsă în plan regional şi european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza şi alte domenii cu potenţial de creştere a investiţiilor pe ambele pieţe”, se mai arată în comunicat.

O atenţie specială va fi acordată cooperării în domeniul energetic. Partea română dorește să asigure prețuri accesibile pentru energia electrică furnizată populației. De asemenea, securitatea energetică reprezintă o prioritate majoră pentru guvernul condus de Ilie Bolojan,

„Asigurarea unor preţuri accesibile ale energiei electrice pentru populaţie şi competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României. Un element important în această direcţie îl reprezintă îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră, subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker. Pentru a face progrese reale, este însă esenţial să avem un dialog deschis şi cu vecinii direct implicaţi şi afectaţi de funcţionarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice”, a transmis executivul.

Ilie Bolojan se întâlnește cu Viktor Orban

În drum spre Viena, premierul se va întâlni, la Budapesta cu , Viktor Orban. La această discuie urmează să participe și liderul UDMR Kelemen Hunor. Va fi discutată cooperarea între România, Ungaria şi Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.

Spre deosebire de premierul român, președintele Poloniei a anulat întâlnirea cu Viktor Orban, după ce premierul ungar a mers la Vladimir Putin. Karol Nawrocki a decis să-şi limiteze programul vizitei în Ungaria exclusiv la summitul liderilor Grupului de la Vişegrad.

Viktor Orban, foarte cultivat de politicienii români aflați la guvernare, este considerat omul Moscovei, un apropiat al lui Vladimir Putin. Au intrat în tradiție vizitele pe care politicianul populist maghiar le întreprinde la Palatul Victoria. Vizite care sunt urmate de declarații și acuzații la adresa Uniunii Europene și a NATO.