B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » llie Bolojan, vizită oficială la Viena. Premierul are programată și o întrevedere cu Viktor Orban, la Budapesta

llie Bolojan, vizită oficială la Viena. Premierul are programată și o întrevedere cu Viktor Orban, la Budapesta

Adrian Teampău
02 dec. 2025, 22:45
llie Bolojan, vizită oficială la Viena. Premierul are programată și o întrevedere cu Viktor Orban, la Budapesta
Sursa Foto: Facebook - Ilie Bolojan
Cuprins
  1. Ilie Bolojan merge în vizită în Austria
  2. Ce urmărește delegația română
  3. Ilie Bolojan se întâlnește cu Viktor Orban

Ilie Bolojan va întreprinde, începând de miercuri, 3 decembrie, o vizită oficială în Viena, Austria. Premierul are programată o întrevedere cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, şi cu mai mulţi miniştri.

Ilie Bolojan merge în vizită în Austria

Premierul va fi însoţit, la Viena, de Bogdan Ivan, ministrul Energiei, de Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe, de Mihai Jurca, şeful Cancelariei prim-ministrului şi Dragoş Hotea, secretar de stat. Conform programului, Ilie Bolojan va avea întâlniri cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker.

De asemenea, delegația română va avea întâlniri cu mai mulți miniștri. Totodată, premierul și cei care îl însoțesc vor participa la o recepţie de Ziua Naţională a României. Evenimentu este organizat de Ambasada României în Austria.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, va efectua o vizită oficială la Viena, Austria, în perioada 3-4 decembrie, la invitaţia omologului austriac. În cadrul vizitei, prim-ministrul va avea întâlniri cu Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker, care va fi însoţit de ministrul federal pentru Europa, Integrare şi Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei şi Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, şi ministrul federal al Finanţelor, Markus Marterbauer”, a anunţat, marţi seară, Guvernul, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în program au fost incluse discuţii în format tête-à-tête, convorbiri în plen, precum şi un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac. La discuții vor participa și reprezentanţi ai companiilor româneşti şi austriece.

Ce urmărește delegația română

Obiectivul urmărit prin această vizită de delegația guvernamentală condusă de Ilie Bolojan este de a consolida relațiile bilaterale între cele două state. De asemenea, se dorește o coordonare mai strânsă în plan regional și european. Discuţiile vor aborda şi sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

„Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relaţiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât şi economic şi o coordonare mai strânsă în plan regional şi european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza şi alte domenii cu potenţial de creştere a investiţiilor pe ambele pieţe”, se mai arată în comunicat.

O atenţie specială va fi acordată cooperării în domeniul energetic. Partea română dorește să asigure prețuri accesibile pentru energia electrică furnizată populației. De asemenea, securitatea energetică reprezintă o prioritate majoră pentru guvernul condus de Ilie Bolojan,

„Asigurarea unor preţuri accesibile ale energiei electrice pentru populaţie şi competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României. Un element important în această direcţie îl reprezintă îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră, subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker. Pentru a face progrese reale, este însă esenţial să avem un dialog deschis şi cu vecinii direct implicaţi şi afectaţi de funcţionarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice”, a transmis executivul.

Ilie Bolojan se întâlnește cu Viktor Orban

În drum spre Viena, premierul se va întâlni, la Budapesta cu omologul său maghiar, Viktor Orban. La această discuie urmează să participe și liderul UDMR Kelemen Hunor. Va fi discutată cooperarea între România, Ungaria şi Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice.

Spre deosebire de premierul român, președintele Poloniei a anulat întâlnirea cu Viktor Orban, după ce premierul ungar a mers la Vladimir Putin. Karol Nawrocki a decis să-şi limiteze programul vizitei în Ungaria exclusiv la summitul liderilor Grupului de la Vişegrad.

Viktor Orban, foarte cultivat de politicienii români aflați la guvernare, este considerat omul Moscovei, un apropiat al lui Vladimir Putin. Au intrat în tradiție vizitele pe care politicianul populist maghiar le întreprinde la Palatul Victoria. Vizite care sunt urmate de declarații și acuzații la adresa Uniunii Europene și a NATO.

Tags:
Citește și...
Ciprian Ciucu: „Pot să confirm că Anca Alexandrescu este principalul meu contracandidat. Mă așteptam să se plafoneze, dar a mers mai departe în urma unei campanii manipulative, cu tentă de ură”
Politică
Ciprian Ciucu: „Pot să confirm că Anca Alexandrescu este principalul meu contracandidat. Mă așteptam să se plafoneze, dar a mers mai departe în urma unei campanii manipulative, cu tentă de ură”
Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
Politică
Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
Ciprian Ciucu a anunțat că îl va suna în această seară pe Cătălin Drulă: „Să vedem dacă găsim o soluție. Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu”
Politică
Ciprian Ciucu a anunțat că îl va suna în această seară pe Cătălin Drulă: „Să vedem dacă găsim o soluție. Vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu”
Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat că nu o va susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Este, în mod vizibil, afectat”
Politică
Reacția AUR, după ce Călin Georgescu a anunțat că nu o va susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Este, în mod vizibil, afectat”
Cătălin Drulă intră în războiul declarațiilor. Mesaj dur pentru PSD: Da, eu sunt dușmanul vostru!
Politică
Cătălin Drulă intră în războiul declarațiilor. Mesaj dur pentru PSD: Da, eu sunt dușmanul vostru!
Sorin Grindeanu agită iar spiritele în Coaliție. Șeful PSD, atac frontal la Cătălin Drulă (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu agită iar spiritele în Coaliție. Șeful PSD, atac frontal la Cătălin Drulă (VIDEO)
Diana Buzoianu cere capete în criza apei potabile. Pe cine dă vina pentru această situație
Politică
Diana Buzoianu cere capete în criza apei potabile. Pe cine dă vina pentru această situație
Cutremur în tabăra suveraniștilor. Șefa POT, dezvăluiri despre George Simion și Anca Alexandrescu: „Am primit un telefon de la altcineva”
Politică
Cutremur în tabăra suveraniștilor. Șefa POT, dezvăluiri despre George Simion și Anca Alexandrescu: „Am primit un telefon de la altcineva”
Asumare cu repetiție. Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe reforma pensiilor speciale. A doua oară (VIDEO)
Politică
Asumare cu repetiție. Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe reforma pensiilor speciale. A doua oară (VIDEO)
De ce e Kelemen Hunor supărat pe coaliție: „De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil!”
Politică
De ce e Kelemen Hunor supărat pe coaliție: „De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. E inacceptabil!”
Catalin Drula
Ultima oră
23:26 - Papa Leon face apel la dialog între SUA și Venezuela. Suveranul Pontif pledează pentru pace în Caraibe
23:18 - Senatul dezbate modificări pentru sistemul public de pensii. Ce persoane ar putea beneficia de noile compensații
22:38 - Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor decorațiunilor auto în perioada sărbătorilor. Ce sancțiuni riscă șoferii care nu respectă Codul Rutier
22:09 - Mama miliardarului Elon Musk apreciază Târgul de Crăciun de la Craiova. Mesajul postat pe X
22:01 - Ciprian Ciucu: „Pot să confirm că Anca Alexandrescu este principalul meu contracandidat. Mă așteptam să se plafoneze, dar a mers mai departe în urma unei campanii manipulative, cu tentă de ură”
21:52 - O companie de zbor schimbă regulile pentru pasagerii supraponderali. Ce criterii va folosi pentru a determina cine are nevoie de un loc în plus
21:31 - Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
21:29 - Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
21:06 - Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
21:00 - Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”