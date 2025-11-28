B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)

Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)

Adrian A
28 nov. 2025, 14:38
Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)

Premierul maghiar, Viktor Orban, a fost primit de Vladimir Putin la Kremlin pentru discuții privind livrarea de petrol și gaze rusești Ungariei, dar și despre perspectivele războiului din Ucraina.

Viktor Orban, primire prietenească la Moscova

După ce Ungaria a rămas dependentă de petrolul și gazele Rusiei, Viktor Orban a plecat personal la Moscova pentru a întări relațiile economice, cel puțin în acest domeniu, cu Vladimir Putin.

„Vreau să reafirm că aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei şi va rămâne aşa şi în viitor.”, a declarat Viktor Orban.

La rândul său, Vladimir Putin a lăudat poziția reținută și echilibrată a Budapestei în privința războiului din Ucraina.

„Cunosc poziţia dumneavoastră echilibrată faţă de problema ucraineană.”, i-a transmis liderul de la Kremlin lui Orban.

Viktor Orban a încercat în mod constant să împiedice impunerea de sancțiuni europene mai severe împotriva Moscovei, a contestat sprijinul acordat Ucrainei și a menținut dependența Ungariei de energia importată din Rusia.

De asemenea, Vladimir Putin a reluat ideea că este dispus să participe la un summit cu președintele Donald Trump la Budapesta, propunere despre care a spus că o consideră încă valabilă.

În octombrie, Trump și Putin conveniseră să se întâlnească la Budapesta pentru discuții despre obținerea păcii în Ucraina, însă Trump a anulat ulterior planul, argumentând că ar fi fost o pierdere de timp.

Tags:
Citește și...
Newsweek / Politico: Europa ia în calcul o ofensivă fără precedent împotriva Rusiei. Putin amplifică războiul hibrid
Externe
Newsweek / Politico: Europa ia în calcul o ofensivă fără precedent împotriva Rusiei. Putin amplifică războiul hibrid
Donald Trump, din nou în centrul unui scandal: „Sunteţi proastă? Sunteţi o persoană proastă?”. Cine l-a scos din sărite pe președintele SUA
Externe
Donald Trump, din nou în centrul unui scandal: „Sunteţi proastă? Sunteţi o persoană proastă?”. Cine l-a scos din sărite pe președintele SUA
Percheziții la șeful de cabinet al lui Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, într-un dosar de corupție care a zguduit Ucraina
Externe
Percheziții la șeful de cabinet al lui Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, într-un dosar de corupție care a zguduit Ucraina
Trump ordonă revizuirea cărților verzi pentru imigranții din 19 țări după atacul din Washington
Externe
Trump ordonă revizuirea cărților verzi pentru imigranții din 19 țări după atacul din Washington
Coreea de Nord a decis să transforme limba rusă într-o materie obligatorie. Interesul pentru limba coreeană crește și în Rusia
Externe
Coreea de Nord a decis să transforme limba rusă într-o materie obligatorie. Interesul pentru limba coreeană crește și în Rusia
Africa de Sud, exclusă de la G20 Miami 2026. Trump: „A arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic”
Externe
Africa de Sud, exclusă de la G20 Miami 2026. Trump: „A arătat lumii că este o ţară demnă să fie membră a nimic”
Trump, furios după atacul armat din apropiere de Casa Albă. Spune că a fost „act de terorism”. Cine e suspectul și ce a cerut să se verifice urgent
Externe
Trump, furios după atacul armat din apropiere de Casa Albă. Spune că a fost „act de terorism”. Cine e suspectul și ce a cerut să se verifice urgent
Arestări după incendiul devastator din Hong Kong. Blocurile încă ard, bilanțul morților crește. Ce au anunțat autoritățile
Externe
Arestări după incendiul devastator din Hong Kong. Blocurile încă ard, bilanțul morților crește. Ce au anunțat autoritățile
Secretarul american al transporturilor vrea să impună eleganța în aeroporturi. Ce cod vestimentar propune
Externe
Secretarul american al transporturilor vrea să impună eleganța în aeroporturi. Ce cod vestimentar propune
O pensionară a fost păcălită de un fals Brad Pitt și a pierdut peste 100.000 de euro: „M-a făcut să cred că e îndrăgostit de mine”
Externe
O pensionară a fost păcălită de un fals Brad Pitt și a pierdut peste 100.000 de euro: „M-a făcut să cred că e îndrăgostit de mine”
Catalin Drula
Ultima oră
16:05 - Florin Salam a gafat-o în direct! Manelistul nu știe în ce clasă este fiica sa, Rania (VIDEO)
15:50 - Studiu Deloitte: Instabilitatea politică și corupția, principalele griji ale tinerilor români în 2025. Pe primul loc rămâne costul vieții de zi cu zi rămâne
15:32 - Experți DENT ESTET 4 KIDS: Primele semne ale demineralizării dinților de lapte. Cauze și tratamente moderne
15:26 - MAI îi avertizează pe cetățeni! Dronele trebuie lăsate la sol în minivacanța de 1 Decembrie
15:26 - Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului” (VIDEO)
15:09 - Cum va fi vremea pe 1 Decembrie, de Ziua Națională. Ce trebuie să știe cei care merg la parada militară
14:59 - Încrederea românilor în eficacitatea vaccinurilor revine în forță. Cifrele din 2025 arată o schimbare reală
14:54 - Mihaela Bilic: „Ține de foame și ajută la slăbit”. Despre ce aliment este vorba și ce alte beneficii aduce
14:36 - Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare. Ce acuzații i se aduc
14:26 - Curățenie de milioane! Cum a reușit o femeie să facă bani prin munca de menaj oferită gratuit