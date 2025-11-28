Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)

Premierul maghiar, Viktor Orban, a fost primit de Vladimir Putin la Kremlin pentru discuții privind livrarea de petrol și gaze rusești Ungariei, dar și despre perspectivele războiului din Ucraina.

Viktor Orban, primire prietenească la Moscova

După ce Ungaria a rămas dependentă de petrolul și gazele Rusiei, Viktor Orban a plecat personal la Moscova pentru a întări relațiile economice, cel puțin în acest domeniu, cu Vladimir Putin.

„Vreau să reafirm că aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei şi va rămâne aşa şi în viitor.”, a declarat Viktor Orban.

La rândul său, Vladimir Putin a lăudat poziția reținută și echilibrată a Budapestei în privința războiului din Ucraina.

„Cunosc poziţia dumneavoastră echilibrată faţă de problema ucraineană.”, i-a transmis liderul de la Kremlin lui Orban.

a încercat în mod constant să împiedice impunerea de sancțiuni europene mai severe împotriva Moscovei, a contestat sprijinul acordat Ucrainei și a menținut dependența Ungariei de energia importată din Rusia.

De asemenea, Vladimir Putin a reluat ideea că este dispus să participe la un summit cu președintele Donald Trump la Budapesta, propunere despre care a spus că o consideră încă valabilă.

În octombrie, Trump și Putin conveniseră să se întâlnească la Budapesta pentru discuții despre obținerea păcii în Ucraina, însă Trump a anulat ulterior planul, argumentând că ar fi fost o pierdere de timp.