Ilie Bolojan a transmis, duminică seară, un mesaj pe . El a subliniat că responsabilitatea pentru criza apei din aval de acumularea Paltinu trebuie asumată fără ezitare. Premierul a trasat clar ideea că cei care au provocat această situație trebuie să răspundă pentru neajunsurile create.

Cum va fi gestionată distribuirea apei potabile în zonele afectate

„În această seară, peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, în flacoane de 2 litri, din rezerva de stat, vor ajunge în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă din județele și Dâmbovița. Am aprobat și semnat hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență în vederea distribuirii apei. Mâine, în prima parte a zilei, vor ajunge încă 150.000 de litri.

Distribuirea acestora va fi coordonată de prefecții județelor, în colaborare cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență.