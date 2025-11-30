B1 Inregistrari!
Premierul Ilie Bolojan: „Cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”

Ana Beatrice
30 nov. 2025, 21:57
Sursa Foto: Facebook - Ilie Bolojan
Cuprins
  1. Cum va fi gestionată distribuirea apei potabile în zonele afectate
  2. Ce spune Bolojan despre cei vinovații pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița

Ilie Bolojan a transmis, duminică seară, un mesaj pe pagina sa de Facebook. El a subliniat că responsabilitatea pentru criza apei din aval de acumularea Paltinu trebuie asumată fără ezitare. Premierul a trasat clar ideea că cei care au provocat această situație trebuie să răspundă pentru neajunsurile create.

Cum va fi gestionată distribuirea apei potabile în zonele afectate

„În această seară, peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, în flacoane de 2 litri, din rezerva de stat, vor ajunge în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă din județele Prahova și Dâmbovița. Am aprobat și semnat hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență în vederea distribuirii apei. Mâine, în prima parte a zilei, vor ajunge încă 150.000 de litri.
Distribuirea acestora va fi coordonată de prefecții județelor, în colaborare cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență.
Vom suplimenta cantitățile în zilele următoare, până la restabilirea alimentării cu apă. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în sprijinirea locuitorilor afectați”, se arată în postarea premierului.

Ce spune Bolojan despre cei vinovații pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița

Ilie Bolojan a subliniat că această criză trebuie să devină un semnal de alarmă, din care să se învețe rapid și clar. Premierul insistă că astfel de situații nu mai pot fi tolerate și trebuie prevenite prin măsuri ferme.

„Este nevoie să tragem învățămintele necesare, pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. După reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”, a mai precizat acesta.
