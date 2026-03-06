Lovitură pentru Dominic Fritz! Curtea de Apel Timișoara a făcut publică motivarea deciziei prin care a respins contestația depusă de primarul Timișoarei împotriva raportului întocmit de Agenția Națională de Integritate (ANI). Documentul instanței prezintă o analiză critică a conduitei edilului și confirmă, în esență, concluziile inspectorilor de integritate.

Judecătorii arată că Dominic Fritz s-a aflat într-o situație de conflict de interese atunci când a semnat documente necesare aprobării unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) realizat de o firmă în care era implicată persoana care îi acordase un împrumut în campania electorală.

Cum a apărut conflictul de interese invocat de ANI

Cazul își are originea într-un raport de evaluare realizat de Agenția Națională de Integritate, care a constatat existența unui conflict de interese administrativ în cazul primarului Timișoarei potrivit .

Potrivit , Dominic Fritz a contractat un împrumut în perioada campaniei electorale de la o persoană care, ulterior, avea interese economice într-o documentație urbanistică. Proiectul urbanistic a fost aprobat de Consiliul Local, iar primarul a semnat referatul de aprobare care a stat la baza adoptării hotărârii.

Edilul a contestat raportul în instanță și a susținut că documentul semnat ar fi avut doar un rol formal, că procedura urbanistică fusese începută înainte de mandatul său și că nu exista un avantaj material relevant pentru persoana respectivă.

Judecătorii Curții de Apel Timișoara au respins, însă, aceste argumente.

„Nu se ridică problema legalității actului administrativ, din perspectiva condițiilor instituite de lege pentru adoptarea acestuia, ci se analizează situația particulară a emitentului – în privința căruia nu trebuie să planeze nicio suspiciune că și-ar fi îndeplinit atribuțiile pentru a procura un avantaj în beneficiul creditorului său”, arată instanța.

Instanța subliniază că analiza nu vizează utilitatea sau corectitudinea urbanistică a proiectului, ci conduita primarului în contextul unei relații patrimoniale personale.

„Chiar dacă actul este oportun și respectă normele tehnice, el rămâne ilegal sub aspectul integrității dacă titularul s-a aflat în conflict de interese”, se arată în motivarea instanței.

Lovitură pentru Dominic Fritz. De ce spun judecătorii că referatul semnat de primar a fost decisiv

Una dintre principalele apărări ale primarului a fost că referatul de aprobare semnat de el ar fi reprezentat o simplă formalitate administrativă. Curtea de Apel respinge însă categoric această interpretare.

Judecătorii explică faptul că acest document este unul esențial în procesul de adoptare a unei hotărâri de consiliu local.

„Referatul de aprobare întocmit de primar reprezintă instrumentul esențial de prezentare și motivare a necesității adoptării actului administrativ respectiv”, se arată în motivare.

Mai mult, fără acest document proiectul nu poate intra în dezbaterea consiliului local.

„Un proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi poate fi supus dezbaterii consiliului local numai dacă este însoțit de referatul de aprobare semnat de inițiator (…), lipsa referatului de aprobare blocând parcursul legislativ al proiectului.”

În consecință, instanța consideră că semnătura primarului a reprezentat o etapă esențială pentru adoptarea deciziei.

„Referatul semnat de reclamant a constituit condiția premisă pentru dezbaterea proiectului de hotărâre (…) făcând astfel posibilă adoptarea hotărârii consiliului local.”

Cum interpretează instanța explicațiile date de primarul Timișoarei

Judecătorii au remarcat și o contradicție în argumentația prezentată de Dominic Fritz în proces.

„Reclamantul se contrazice atunci când afirmă că referatul de aprobare este irelevant din punct de vedere juridic, în condițiile în care imediat anterior afirmă că l-a întocmit pentru a arăta că schimbarea titularului funcției de primar nu a adus cu sine și o revocare (…) a referatului de aprobare.”

În opinia instanței, explicația oferită de edil demonstrează chiar asumarea continuării procedurii.

„Departe de a înlătura culpa reclamantului (…), motivația acestuia pune în lumină tocmai asumarea de către reclamant a proiectului de hotărâre și exprimarea voinței neechivoce de continuare a procedurii.”

Curtea a subliniat că, într-o astfel de situație, primarul avea obligația legală de a se abține.

„Obligația de abținere este una imperativă, care nu permite nicio derogare”, arată Curtea.

Judecătorii mai precizează că atribuțiile puteau fi delegate altor persoane din administrația locală.

„Delegarea nu este doar o opțiune, ci mecanismul prin care se asigură continuitatea activității administrative fără a încălca legea.”

Lovitură pentru Dominic Fritz. Ce înseamnă „folos material” în interpretarea instanței

Un alt punct important din motivarea Curții privește modul în care este interpretată noțiunea de „folos material”.

„De vreme ce noțiunea de «folos material» nu este definită printr-o listă limitativă de avantaje, aceasta trebuie interpretată în sens larg, cuprinzând orice avantaj care poate fi evaluat în bani sau care aduce o îmbunătățire a situației patrimoniale a unei persoane.”

Instanța arată că legea nu impune ca avantajul să fie direct.

„Legiuitorul nu impune condiția ca folosul material să fie obținut în mod direct, acesta putând fi realizat și în mod indirect.”

De asemenea, valoarea exactă a beneficiului nu este relevantă din punct de vedere juridic.

„Nu are importanță dacă folosul material este mic sau mare, întrucât legea nu stabilește un prag financiar.”

În acest caz, judecătorii consideră că avantajul a existat prin intermediul firmei de arhitectură implicate în proiect.

„Tocmai aceasta este situația în speța de față, în care folosul material a fost obținut de creditorul reclamantului prin intermediul (…) SRL, în care are atât calitatea de angajat, cât și calitatea de asociat.”

Lovitură pentru Dominic Fritz. De ce spun judecătorii că fapta nu poate fi considerată minoră

Curtea a analizat și argumentele privind caracterul disproporționat al sancțiunii și a concluzionat că situația nu poate fi considerată lipsită de gravitate.

„Pentru a se aprecia că o faptă nu este sancționabilă ar trebui ca aceasta să fie lipsită de orice element de gravitate”, potrivit instanței.

Aplicând acest principiu, judecătorii au ajuns la o concluzie fermă privind conduita primarului.

„Situația de conflict de interese în care s-a aflat reclamantul (…) nu poate fi considerată una lipsită de gravitate.”

Motivarea include și una dintre cele mai dure formulări la adresa edilului.

„Cu știință, acesta a săvârșit un act decisiv, prin care a făcut posibilă adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a PUZ-ului întocmit de creditorul său, asigurând astfel finalitatea urmărită de respectivul creditor.”

De ce a respins instanța argumentul privind prescripția

Curtea de Apel Timișoara a analizat și apărarea referitoare la prescripția faptelor și a respins-o.

Judecătorii explică faptul că termenul de prescripție a fost întrerupt în momentul în care a fost declanșată procedura de evaluare de către ANI.

„Termenul de prescripție nu s-a împlinit, întrucât a fost întrerupt ca urmare a declanșării procedurii de evaluare în interiorul acestuia.”

Instanța respinge astfel și ideea că raportul agenției nu ar avea consecințe juridice.

„Nu există niciun temei pentru a reține că raportul de evaluare apare ca fiind lipsit de finalitate.”

Ce urmează în cazul lui Dominic Fritz

În urma deciziei, Curtea de Apel Timișoara a respins integral contestația primarului și l-a obligat la plata cheltuielilor de judecată, menținând concluziile raportului ANI.

Decizia poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Dacă instanța supremă va respinge recursul, Dominic Fritz își va continua mandatul de primar până la finalul acestuia, însă, ulterior, ar urma să aibă o interdicție de trei ani pentru ocuparea funcției de primar al Timișoarei sau a altor funcții publice numite, putând candida doar pentru funcții elective.