Lucian Bode, discuţie cu Ylva Johansson, comisarul european pentru afaceri interne. Ministrul i-a cerut sprijinul pentru urgentarea procedurilor în vederea aderării României la Schengen (FOTO)

Lucian Bode (PNL), ministrul de Interne, a participat, la Praga, la Consiliul informal Justiție și Afaceri Interne organizat de Președinția cehă a Consiliului Uniunii Europene. Acesta a avut și o întrevedere bilaterală cu Ylva Johansson, comisar european pentru afaceri interne și „un prieten al României”.

„Pe agendă au figurat subiecte precum impactul războiului din Ucraina asupra securității europene, interoperabilitatea sistemelor europene IT, provocările viitoare în domeniul migrației, respectiv consolidarea luptei împotriva abuzului sexual asupra copiilor.

Totodată, discuțiile cu omologii europeni privind aderarea României la spațiul Schengen au fost unul dintre obiectivele prioritare ale deplasării mele la Praga”, a transmis Bode, despre Consiliul informal JAI.

Ministrul Lucian Bode a avut și o întrevedere „foarte bună” cu Ylva Johansson, comisar european pentru afaceri interne.

Bode i-a solicitat comisarului european sprijin pentru urgentarea procedurilor la nivel european în vederea aderării cât mai curând și, totodată, i-a mulțumit pentru ajutorul de până acum.

„Sunt încrezător în demersurile noastre, iar tendința existentă la nivel european față de aderarea României este favorabilă și trebuie să o fructificăm ca atare”, a mai transmis Lucian Bode.

În contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, ministrul de Interne a subliniat rolul esențial al cooperării dintre statele membre UE și Republica Moldova, respectiv Ucraina, în domeniul securității și al sprijinului umanitar.

„Comisia Europeană a coordonat exemplar acțiunile UE în acest sens și am dat asigurări privind implicarea României în activitățile hub-ului de sprijin dedicat securității și managementului frontierelor din Republica Moldova”, a mai susținut ministrul.

Cât despre lupta împotriva abuzului sexual asupra copiilor, ministrul a transmis că România susține noua propunere de Regulament lansat de Comisia Europeană care urmează să impună furnizorilor de servicii online o serie de responsabilități menite să prevină săvârșirea de fapte de exploatare sexuală a minorilor în mediul online.

La rândul său, comisarul european Ylva Johansson a ținut să-i mulțumească ministrului Lucian Bode, într-un mesaj pe Twitter.

Aceasta a precizat că au fost înregistrate progrese în ceea ce privește susținerea refugiaților ucraineni și procesul de aderare a țării noastre la Schengen.

Thank you to 🇷🇴 Minister Lucian Bode for today’s discussion ahead of 11 July Council meeting in Prague 🇨🇿

Positive, and impressive, updates on:

▪️the help provided to those fleeing war in Ukraine

▪️steps taken towards full Schengen accession.

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson)