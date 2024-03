Lucian Romașcanu, despre primul candidat de pe lista PSD-PNL pentru europarlamentare: Nu mai avem timp și nu cred că mai e cazul să căutăm un independent. Ponderile partidelor ar trebui respectate și în așezarea pe listă (VIDEO)

Senatorul Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, a vorbit despre lista comună de candidați pe care o vor avea social-democrații cu PNL la alegerile europarlamentare, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și s-a arătat de părere că nu mai este timp și nu mai e cazul să fie găsit un independent care să deschidă listă.

Lucian Romașcanu, pe B1 TV, despre lista PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare

Întrebat cine va deschide lista după retragerea Ramonei Chiriac, purtătorul de cuvânt al PSD a spus: „Este evident că nu mai avem timp și nu cred că mai e cazul să mai căutăm independent. Avem o listă foarte bună și noi, și colegii de la Partidul Național Liberal, și, până la urmă, asta e, este decizia doamnei Chiriac și nu putem să o comentăm. Din ceea ce ați spus dumneavoastră rezultă că ar fi un conflict în coaliție. Nu există niciun fel de conflict”.

„Există opțiunile pe care le-ați menționat, Mihai Tudose sau Rareș Bogdan. Am văzut o declarație de-ale lui Rareș Bogdan în care spune că e OK, și Mihai e OK, și el e OK. Sunt convins că, așa cum am luat toate deciziile în consens în coaliție, se va lua și aceasta. Care va fi criteriul care va sta la bază, ponderea în sondaje, numele de pe listă, nu știu ce se va întâmpla acolo, dar sunt sigur că în foarte scurt timp se va lua o decizie pentru a ști cum arată lista finală cu prima poziție nominalizată”, a continuat Lucian Romașcanu.

Lucian Romașcanu: Ponderile partidelor ar trebui respectate și în așezarea pe listă

Întrebat spre cine ar putea înclina balanța între Mihai Tudose și Rareș Bogdan, purtătorul de cuvânt al PSD a spus: „Dacă mă întrebați spre mine, sigur că spre Mihai Tudose, pentru că eu cred că ponderile celor două partide trebuie respectate și în așezarea pe listă a oamenilor, dar asta este părerea mea în acest moment. Sunt sigur că domnul Ciolacu și domnul Ciucă, la următoarea întâlnire, vor ieși cu o decizie care să fie OK pentru toată lumea. Asta e cea mică problemă, adică n-are rost să punem orgoliile înaintea proiectului comun pe care îl avem”.