Ludovic Orban, aluzie la Lucian Bode: „Cine-a furat la doctorat, va fura și de la stat”

Deputatul Ludovic Orban, liderul de la Forța Dreptei, a transmis un mesaj scurt, sâmbătă, pe Facebook, în ceea ce a părut a fi o aluzie la Lucian Bode, ministru al Afacerilor Interne și secretar general al PNL, care este acuzat că din teza de doctorat.

„Cine-a furat la doctorat, va fura și de la stat”, a scris fostul premier, sâmbătă, pe Facebook.

Emila Șercan, pe B1 TV, despre lucrarea lui Lucian Bode: „În toată teza de doctorat am găsit dovezi clare de plagiat”

Într-o anchetă publicată pe , jurnalista de investigație Emilia Șercan l-a acuzat pe secretarul general al PNL că a plagiat cel puțin 18,5% din textul tezei doctorale. Altfel spus, ea a găsit conținut plagiat în 65 dintre cele 194 de pagini ale lucrării.

„UBB a descoperit 2,95% din conținutul tezei ca fiind plagiat. Eu am reușit să parcurg teza și să găsesc dovezi indiscutabile că cel puțin 18,5% din conținutul tezei este plagiat. Eu sunt singură că dacă aș mai sta de acum înainte câteva zile să mă mai uit peste teză probabil că aș mai găsi și alte porțiuni (…). În toată teza de doctorat am găsit dovezi clare de plagiat. E adevărat că în partea a doua a tezei se concentrează bucățile mari, bucățile mari însemnând trei pagini consecutive preluate din același autor, fără citare, fără atribuire, fără utilizarea ghilimelelor”, a declarat Emilia Șercan, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Aneta Sângeorzan.

Odată ce ancheta de presă a fost prezentată publicului, Universitatea Babeș-Bolyai, care după o analiză inițială spunea că a identificat conținut plagiat în proporție de doar 2,95%, a anunțat că , prin vocea rectorului Daniel David.

Cristian Preda, pe B1 TV: Este un text extrem de slab, care n-ar permite nici unui student de anul I să treacă un examen

Despre cazul lui Lucian Bode a vorbit și Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul Universității București, care a reclamat textul lucrării drept unul „extrem de slab”.

„Este un text extrem de slab, care n-ar permite, după standardele mele, nici unui student de anul I să treacă un examen (…). Văzând eu însumi textul pe care l-a analizat UBB, am descoperit, de pildă, și am notat aceste lucru, faptul că fragmente care erau identificate prin Turnitin, prin una din platforme, drept plagiate nu mai erau accesibile la data la care eu am făcut analiza, deci probabil că între analiza UBB și momentul în care eu luat textul la puricat s-a întâmplat ceva straniu, au fost blocate site-urile de unde fuseseră furate document”, a spus Cristian Preda, joi, la „News Pass” cu Laura Chiriac.