Ludovic Orban: Am spus că voi susține demiterea Președintelui dacă se ajunge la referendum, dar asta nu înseamnă că pot să mă asociez unui partid care încearcă să adune voturi. Iohannis face un rău imens României (VIDEO)

Ludovic Orban s-a arătat de părere că inițiativa AUR privind suspendarea președintelui Klaus Iohannis nu are nicio șansă să se materializeze în Parlament. Fostul lider PNL susține că demersul „este făcut mai degrabă din dorința de a aduna voturi de la cei care sunt nemulțumiți de Iohannis decât din dorința de a se ajunge efectiv la atingerea obiectivului”.

Ludovic Orban: „Consider că Iohannis face un rău imens României”

„Pentru inițierea procedurii de demitere a Președintelui României, este nevoie de o treime dintre parlamentari. La ora actuală, nu există această treime din Parlamentul României. În plus, nu sunt de acord ca un demers atât de serios cum este demiterea Președintelui să fie, practic, apanajul unei singure formațiuni politice care încearcă să adune capital politic din acest demers, fără să se gândească dacă acest demers are șanse cu adevărat. Eu sunt omul care, până nu există niște șanse serioase pentru un demers atât de important cum este demiterea Președintelui, nu mă hazardez. Sigur că la ora actuală consider că Iohannis face un rău imens României, am și spus lucrul respectiv, și am spus că dacă se va ajunge la referendumul de demitere eu în mod evident voi susține în campania pentru demitere demiterea lui Iohannis, dar asta nu înseamnă că pot să mă asociez demersului unui partid, care practic nu are nicio șansă să se materializeze în Parlament și care demers este făcut mai degrabă din dorința de a aduna voturi de la cei care sunt nemulțumiți de Iohannis decât din dorința de a se ajunge efectiv la atingerea obiectivului”, a declarat Ludovic Orban, miercuri, la Parlament.

Întrebat cum vede faptul că un parlamentar PNL ar fi semnat deja pe listele pentru inițierea suspendării, fostul lider al liberalilor a subliniat: „Este dreptul oricărui parlamentar să acționeze în conformitate cu propria lui conștiință”.

Referitor la eventuala excludere a parlamentarului respectiv, Ludovic Orban a spus: „Păi și eu sunt amenințat cu excluderea din partid pentru că eu vreau binele Partidului Național Liberal și că vreau binele României, pentru că îmi doresc ca soluție o soluție de bun simț, decentă cum este refacerea coaliției și respectarea angajamentelor electorale”.

În aceeași intervenție, Ludovic Orban a precizat că el și ceilalți parlamentari care s-au retras din grupul liberal doresc refacerea coaliției de centru-dreapta și nu vor vota un guvern PNL-PSD.