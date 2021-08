Ludovic Orban, către liberali: Ştiţi cine mai spune că am pierdut alegerile de 3 ori pe zi? PSD! Noi nu facem altceva, prin această afirmaţie repetată de susţinătorii domnului Cîţu, decât să repetăm ce spune PSD (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL și candidat pentru un nou mandat în această funcție, le-a transmis susţinătorilor contracandidatului său, premierul Florin Cîţu, că „ar trebui să citească un pic de istorie recentă” a partidului și că ar fi indicat să nu mai repete ce spune PSD. Declarațiile au fost făcute la conferința de alegeri interne în cadrul Organizației PNL Alba.

Ludovic Orban, îndemn pentru susținătorii contracandidatului său, Florin Cîțu

„De la începutul campaniei am aflat ba că nu am benzină, ba că m-am comportat ca un mascul Alfa, ba că semăn cu Liviu Dragnea, ba că am pierdut alegerile. Ştiţi cine mai spune că am pierdut alegerile parlamentare de trei ori pe zi? PSD, dragii mei! Noi nu am pierdut alegerile, noi am dus PNL la guvernare pe poziţia de principal partid de guvernământ!”, le-a spus Orban liberalilor, la Alba Iulia.

Ludovic Orban a afirmat apoi că PNL a fost singura formațiune politică de Dreapta care a reușit să dea jos de la guvernare PSD. Mai mult, liberalii au guverat în perioadă de pandemie, criză economică, secetă și inundații și au reușit să „scoată țara la liman”.

ără a-i da nume, Orban a ținut apoi să-i dea o replică lui Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, care afirmase că îl susține pe Cîțu la șefia PNL deoarece toți președinții partidului care au pierdut alegerile au demisionat: „L-am auzit pe un alt coleg care ar trebui să citească un pic de istorie recentă că preşedintele care pierde alegerile îşi dă demisia, că aşa s-a întâmplat în PNL dintotdeuna. În PNL, preşedinţii care au dus partidul la guvernare şi-au reînnoit mandatul. Preşedinţii respectivi sunt Mircea Ionescu Quintus, care a dus partidul la guvernare după alegerile din 1996, Călin Popescu Tăriceanu, care şi-a reînnoit mandatul în 2005, după ce fusese preşedinte interimar”.

„Eu vă spun că este rău să vorbeşti toată ziua că PNL a pierdut alegerile ca să dai o justificare de ce trebuie preşedintele PNL să nu mai fie preşedinte. Noi nu facem altceva, prin această afirmaţie repetată public de susţinători ai dlui Cîţu, decât să repetăm ce spune PSD”, a insistat Ludovic Orban.