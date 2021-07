Ludovic Orban: Dacă documentul e real, cine se ocupă de anti-campania față de PNL n-are ce să caute la Palatul Victoria. E și ilegal ca angajați de la Guvern să lucreze în campania politică internă (VIDEO)

Ludovic Orban spune că, dacă se dovedește că documentul referitor la campania internă din PNL e real, persoana care l-a elaborat trebuie să plece de la Palatul Victoria. „Cine se ocupă cu așa ceva nu mai are ce să caute în aparatul de lucru al Guvernului”, a declarat liderul liberalilor.

„Este, dacă e adevărat, și ilegal ca angajați de la Guvern să lucreze în campania politică internă”, spune Ludovic Orban

Referitor la declarația lui Florin Cîțu, care a spus că persoana care spune că documentul este real trebuie să o și demonstreze, numindu-l explicit pe Ludovic Orban, președintele PNL a declarat: „Asta e problema premierului. Din punctul meu de vedere, eu am dat un răspuns. Dacă documentul este real, este grav și cine a elaborat acest document trebuie să plece”.

Despre activitatea consilierilor de stat pe vremea când el era prim-ministru al României, Ludovic Orban a declarat: „Toți consilierii de stat, toți secretarii de stat, toți angajații din Guvern, din Secretariatul General al Guvernului și din Cancelarie trebuie să își desfășoare activitatea pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu în interes public. Toți consilierii mei de stat aveau atribuții pe domenii și fiecare avea anumite obiective pe care trebuia să le urmărească”.

„V-am spus, dacă este adevărat, practic cine se ocupă cu așa ceva nu mai are ce să caute în aparatul de lucru al Guvernului. Repet, m-am uitat în mare, nu am citit documentul în amănunt, dar m-am uitat în mare pe document și sunt o serie de elemente care oarecum dau o anumită veridicitate documentului. De aceea am spus că, dacă documentul este real, cine l-a elaborat și cine se ocupă cu așa ceva, adică cu o anti-campanie față de PNL și față de președintele Partidului Național Liberal, n-are ce să caute la Palatul Victoria. Dacă este adevărat, v-am zis care este punctul meu de vedere, nu e normal, este total nefiresc, este, dacă e adevărat, și ilegal ca angajați de la Guvern să lucreze în campania politică internă”, a mai afirmat Ludovic Orban.