Ludovic Orban: Demisia mea din funcția de președinte al Camerei Deputaților va fi luni pe masa președintelui-ales Florin Cîțu (VIDEO)

Ludovic Orban a anunțat sâmbătă seară, după ce a pierdut alegerile pentru șefia PNL, că luni va demisiona din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Ludovic Orban demisionează de la șefia Camerei Deputațior după ce a pierdut alegerile din PNL

„De-a lungul carierei mele de 31 de ani am apărat valorile liberale și am acționat constant pentru a pune în practică un ideal al politicilor liberale, pentru a realiza saltul de care România are nevoie. Voi rămâne conscvent, îmi voi păstra convingerile și acțiunea politică pentru apărarea democrației, pentru apărarea drepturilor si libertăților individuale, pentru apărarea valorilor liberale.

Voi continua să acționez cum am făcut-o și până acum, alături de colegii mei

Demisia mea din funcția de președinte al Camerei Deputaților va fi luni pe masa președintelui ales Florin Cîțu”, a declarat Orban.