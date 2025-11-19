B1 Inregistrari!
Nicușor Dan a semnat decretul. Ludovic Orban, eliberat oficial din funcția de consilier prezidențial

Ana Maria
19 nov. 2025, 17:36
Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu
  1. Ludovic Orban, eliberat din funcția de consilier prezidențial. Ce a declarat acesta
  2. Când și cum a aflat Ludovic Orban despre încetarea colaborării cu Nicușor Dan

Ludovic Orban, eliberat din funcția de consilier prezidențial. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru eliberarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, începând cu data de 19 noiembrie, a anunțat miercuri Administrația Prezidențială.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 19 noiembrie 2025, decretul pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a domnului Ludovic Orban, începând cu data de 19 noiembrie 2025.”, potrivit decretului publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Conform unui comunicat oficial, „Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare.”

Ludovic Orban, eliberat din funcția de consilier prezidențial. Ce a declarat acesta

Într-o conferință de presă, Ludovic Orban a explicat că eliberarea din funcție a fost la inițiativa președintelui Nicușor Dan, după o singură discuție în care au existat diferențe de opinie.

„Am dat dovadă de loialitate, de corectitudine, de implicare activă în funcţionarea instituţiei prezidenţiale. Timp de o lună jumătate nu am avut nicio discuţie contradictorie cu preşedintele României, timp de o lună şi jumătate preşedintele României nu mi-a adresat nicio critică, nu mi-a făcut niciun reproş cu privire la activitatea mea sau cu privire la declaraţiile publice pe care le-am avut de-a lungul acestei luni şi jumătate.

Am încercat să contribui, alături de preşedintele României şi de echipa domnului preşedinte, la o dinamizare a activităţii prezidenţiale, la o implicare a instituţiei prezidenţiale, benefică pentru buna funcţionare a statului român”, a declarat Orban.

Când și cum a aflat Ludovic Orban despre încetarea colaborării cu Nicușor Dan

Fostul consilier a menționat că a aflat marți, cu o zi înainte de semnarea decretului, că nu mai face parte din echipa președintelui.

„Despărţirea noastră vine din iniţativa preşedintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate, după o singură discuţie pe care am avut-o, ca să spun aşa, într-un oarecare nivel de contradicţie referitor la o declaraţie pe care am dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei.

Aş vrea să spun că nu sunt de ieri de astăzi în colaborare cu preşedintele Nicuşor Dan. Preşedintele Nicuşor Dan mă cunoaşte foarte bine şi chiar în discuţia pe care am avut-o i-am spus că această declaraţie pe care am dat-o am dat-o în sprijinul imaginii preşedintelui şi pentru a asigura o eventuală defensivă în cazul în care este atacat de adversarii politici”, a adăugat fostul consilier prezidențial.

