Ludovic Orban: Este suficient să te uiți pe pagina de Facebook a președintelui Klaus Iohannis ca să îți dai seama că este într-un mare pericol (VIDEO)

Ludovic Orban a primit o întrebare legată de o eventuală suspendare a Președintelui României, context în care fostul lider al PNL a explicat că este suficient să te uiți pe pagina de Facebook a lui Klaus Iohannis „ca să vezi starea de spirit a celor care pun comentarii” la postările sale și ca să îți dai seama că „este într-un mare pericol”.

Ce a spus Ludovic Orban despre Klaus Iohannis

„Știți foarte bine că am declarat la finalul congresului că parteneriatul meu cu Klaus Iohannis a încetat, așa că n-am de unde să vă spun. Din păcate, comportamentul Președintelui din ultima perioadă a fost total diferit față de comportamentul Președintelui în perioada în care am avut un parteneriat serios, în cei patru ani în care am condus partidul, un parteneriat care a dus la victorii deosebite, parteneriat care până la urmă a dus la alegerea președintelui Iohannis cu cel mai mare scor pe care l-a înregistrat un candidat de dreapta și în primul tur, și în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Din păcate, în ultimele trei luni eu personal nu îl recunosc pe Klaus Iohannis”, a amintit Ludovic Orban, care recent spunea că șeful statului îl lasă uneori impresia că „a fost înlocuit cu o sosie”, precum și că acesta „a rămas repetent” în raport cu PNL și cu democrația.

La o întrebare legată de o eventuală suspendare a președintelui Klaus Iohannis, Ludovic Orban a explicat: „Este suficient să te uiți pe pagina de Facebook a Președintelui ca să vezi starea de spirit a celor care pun comentarii pe postările Președintelui, ca să îți dai seama că Președintele este într-un mare pericol”.