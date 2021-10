Ludovic Orban: Florin Cîțu a rămas repetent la examenul parlamentar al moțiunii de cenzură. Soluția este refacerea coaliției (VIDEO)

Ludovic Orban a pledat pentru refacerea coaliției și spune că a susținut această soluție încă de la momentul în care a fost declanșată actuala criză.

Florin Cîțu a rămas repetent la examenul moțiunii de cenzură, spune Ludovic Orban

„România se află în plină criză pandemică. România trebuie să facă față unor provocări extrem de serioase. România are nevoie de un guvern stabil, de un guvern care să se bazeze pe o majoritate parlamentară și care să aibă capacitatea să ofere soluții pentru problemele românilor. Odată încheiată această aventură a unor oameni care nu înțeleg nimic din politică și din ceea ce înseamnă servirea interesului public, este necesară declanșarea negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare stabile, care să ducă cât mai repede posibil la învestirea unui Guvern cu deplină capacitate de exercițiu. Soluția pe care am susținut-o încă din data de 1 septembrie, când s-a declanșat criza, este o soluție simplă, aflată la îndemâna Partidului Național Liberal, la îndemâna USR PLUS, la îndemâna UDMR și la îndemâna grupului minorităților naționale. Soluția este refacerea coaliției de guvernare”, a declarat fostul președinte al PNL.

Guvernul Cîțu a fost demis printr-o moțiune de cenzură adoptată cu un număr-record de voturi.