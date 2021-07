Ludovic Orban, mesaj de campanie în PNL: „De când Real Madrid a renunțat la Ronaldo, echipa nu a mai câștigat UCL”

Ludovic Orban a oferit un mesaj de campanie atipic, la Piatra Neamț, cu prilejul alegerilor din cadrul Organizației locale. Pentru că tot se desfășoară EURO 2020, președintele Camerei Deputaților a făcut referire la fotbalistul Cristiano Ronaldo, care după ce a plecat de la Real Madrid, „Los Blancos” nu au mai avut aceleași performanțe.

„Cei care urmează să decidă conducerea PNL la toate nivelele sunt membrii PNL. (…) Îl ştiţi pe Ronaldo. Ronaldo a jucat la Real Madrid. Cu Ronaldo Real Madrid a câştigat trei cupe Champions League. Real Madrid a decis să renunţe la Ronaldo, probabil că este prea bun sau nu are suflu nou. De când Real Madrid a renunţat la Ronaldo nu a mai câştigat niciun Champions League şi are mari probleme în campionatul intern.

Stimaţi colegi, am încredere în dumneavoastră. Noi suntem PNL, noi suntem partidul care şi-a pus amprenta asupra evoluţiei moderne, noi suntem partidul care este coloana vertebrală a României şi singura forţă politică ce are capacitatea să ducă România pe drumul cel drept. (…) Alegeţi ceea ce este mai bine pentru PNL!”, a transmis Ludovic Orban colegilor din PNL, potrivit Agerpres.

Ludovic Orban: „Nu PSD ne-a învins, ci pandemia”

Întrebat despre alegerile parlamentare din decembrie, câștigate de PSD, Ludovic Orban a declarat că înfrângerea se explică prin faptul că pe fondul crizei COVID, Guvernul a trebuit să ia anumite decizii nepopulare.

„În patru ani am avut victorii la care nu s-ar fi aşteptat nimeni: referendumul pentru justiţie iniţiat de preşedintele României, alegerile europarlamentare, alegerile prezidenţiale, dărmarea guvernului PSD. (…) Am câştigat alegerile locale.

(…) Am să trec la subiectul alegerilor parlamentare. Nu PSD ne-a învins. Ne-a învins pandemia. Alegerile parlamentare s-au desfăşurat pe vârful pandemiei, cu peste 10.000 de cazuri pe zi, alegerile parlamentare au fost afectate de incendiul de la Piatra Neamţ, care a provocat o emoţie publică extraordinară la nivel naţional şi dacă nu eram noi, echipa care să avem reacţia cea mai potrivită, cea mai rapidă, împreună cu domnul ministru Tătaru, probabil PNL ar fi avut de suferit şi mai mult de pe urma acestei drame care s-a petrecut la Piatra Neamţ. Acum puteţi să-mi spuneţi cu mâna pe inimă – medicul erou trăieşte pentru că noi am luat decizia potrivită şi am reuşit să facem ceea ce era omeneşte şi normal în situaţia respectivă”, a mai declarat Orban.