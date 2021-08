Ludovic Orban: Nu îi voi mai ierta pe cei care fac rău partidului. Unitatea PNL este fundamentală

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică, la Călăraşi, că nu i se pare normal ca „pe anumite pagini de Facebook ale unor colegi care își spun liberali să fiu atacat mai des decât pe o pagină de Facebook a PSD”.

„Sunt un democrat convins. Pentru mine, unitatea PNL este fundamentală, unitatea este baza pe care putem construi performanţă. Mulţi dintre cei care mă susţin m-au certat. De ce i-ai mai dat lui cutare o şansă, de ce nu l-ai dat afară pe ăla? De ce, după ce a încercat să-ţi organizeze congres să te schimbe din funcţie, tu te-ai purtat cu el ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat ş.a.m.d.

Pentru că menţinerea unităţii partidului presupune anumite decizii care nu sunt neapărat logice sau ţin de fidelitate. Ţin de un anumit concept (…). De multe ori, am întors şi celălalt obraz atunci când mi s-a dat o palmă sau altceva în obraz (…).

Nu îi voi mai ierta pe cei care fac rău PNL. Pentru că nu mi se pare normal ca pe anumite conturi şi pagini de Facebook ale unor colegi care spun că sunt liberali, eu să fiu atacat mai des decât pe o pagină de Facebook a PSD”, a afirmat Orban, la şedinţa Colegiului Director Judeţean PNL Călăraşi.

„Nu are nicio legătură cu modul în care m-am comportat eu şi susţinătorii mei. Campania mi-am dus-o echilibrat, constructiv, cu mesaje pozitive. De fiecare dată când am fost confruntat cu atacuri, am preferat să nu răspund. Rareori s-a întâmplat să spun ceva critic despre un coleg de-al meu. Eu sunt omul care a apărat oamenii în cele mai dificile situaţii”, a adăugat Orban.