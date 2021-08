Ludovic Orban: Nu l-am atacat pe Klaus Iohannis, vom continua să avem un parteneriat și după ce voi câștiga șefia PNL. E o nouă încercare penibilă de a arăta cumva că Președintele României ar fi de partea lor (VIDEO)

Ludovic Orban a explicat că nu l-a atacat pe președintele Klaus Iohannis, cu care are o relație „consolidată”. „Vom continua să avem un parteneriat împreună și după ce voi câștiga președinția Partidului Național Liberal”, a subliniat liderul PNL, care susține că echipa Cîțu încearcă să dea impresia că șeful statului i-ar susține pe ei în cursa pentru președinția formațiunii.

Ludovic Orban: Eu și președintele Klaus Iohannis comunicăm pe orice temă importantă

Referitor la acuzațiile pe care i le aduc voci din echipa Cîțu, potrivit cărora l-ar fi atacat pe președintele Klaus Iohannis, Ludovic Orban a explicat: „Nu există niciun atac din partea mea împotriva președintelui Klaus Iohannis. Eu am o relație cu președintele Klaus Iohannis consolidată, o relație veche, am acționat împreună, am avut un parteneriat împreună, avem un parteneriat împreună și vom continua să avem un parteneriat împreună și după ce voi câștiga președinția Partidului Național Liberal pentru că la mine funcționarea acestui parteneriat s-a văzut timp de cel puțin patru ani, cât am fost Președintele partidului Național Liberal, s-a văzut că a adus rezultate favorabile pentru România și pentru Partidul Național Liberal”.

„Dumneavoastră îmi puneți niște întrebări, eu nu am văzut nicio referire la vreo declarație publică a mea care să constituie un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis. Este o nouă încercare penibilă de a arăta cumva că ei sunt susținătorii lui Klaus Iohannis și cumva că Președintele României ar fi de partea lor, așa cum apărea și în textul de la Guvern – să folosești imaginea Președintelui României într-o comunicare sau într-un ghid de comunicare care este transmis, în primul rând, este neconstituțional și este profund imoral”, a mai spus Ludovic Orban în cadrul declarațiilor de presă de miercuri, context în care a vorbit și despre cum a decurs convocarea BPN pentru validarea propunerii pentru postul de ministru al Finanțelor, în persoana lui Dan Vîlceanu.

Întrebat care este relația sa cu președintele Klaus Iohannis, liderul PNL a precizat: „Relația cu Președintele este o relație normală, comunicăm pe orice temă importantă, ne consultăm pe orice fel de temă care vizează activitatea noastră comună”.