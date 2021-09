Ludovic Orban: PNL a reușit să învingă ciuma roșie. Cea importantă decizie strategică a fost cea din 2018, când am stabilit clar – Candidatul la președinție e Klaus Iohannis, candidatul la funcția premier e liderul PNL

Ludovic Orban, candidat la președinția PNL, a susținut sâmbătă, în cadrul congresului partidului, că primul pas important în lupta cu PSD a fost decizia din 2018 ca președintele Klaus Iohannis să candideze pentru un nou mandat, iar funcția de premier să-i revină liderului PNL.

De altfel, Ludovic Orban a susținut de mai multe ori că dacă astăzi va obține un nou mandat la conducerea partidului, ar trebui să revină în funcția de prim-ministru.

Ludovic Orban, discurs la congresul PNL

„În condiții grele, cu un PSD care a capturat aproape integral pozițiile statului, cu o majoritate parlamentară apăsătoare cu un PSD agresiv, care a încercat să facă praf justiția și economia și să diminueze atribuțiile președintelui și a tuturor instituțiilor pe care nu le controla, PNL a dus o luptă de zi cu zi împotrva PSD și a reușit să înfrângă această ciumă roșie să scoată de la guvernare PSD, să îndrepte cu adevărat România în direcția bună.

Prima și cea importantă decizie strategică pe care am luat-o a fost cea din 2018 în care am hotărât clar dispozitivul strategic de luptă al PNL. În acel Consiliu Național, am stabilit clar – candidatul la președinție pentru al doilea mandat a fost Klaus Iohannis, iar candidatul la funcția de prim-ministru a fost desemnat în persoana președintelui PNL. A fost extrem de importantă această decizie, că întreaga strategie a fost centrată în jurul acestor vectori de imagine fundamentali”, a declarat Ludovic Orban.