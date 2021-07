Ludovic Orban, precizări despre proiectul pentru combaterea atacurilor urșilor: „S-au stabilit modalitățile de alungare, de sedare, de relocare”

Liderul PNL a anunțat, în timpul declarațiilor de presă de miercuri, că liderii coaliției de guvernare s-au înțeles pentru susținerea proiectului ce are în vedere combaterea atacurilor urșilor în localități.

„Coaliţia şi-a dat acordul pe forma în linii mari, urmând să se mai lucreze la detalii. Nu am niciun motiv să cred că premierul poate să nu fie de acord.

Este clar că prezenţa urşilor în localităţi devine un lucru din ce în ce mai frecvent.

Deja am avut foarte multe situaţii în care urşii au rănit şi există risc major ca urşii să devină periculoşi pentru integritatea fizică şi sănătatea oamenilor.

Este necesară punerea la punct a acestui mecanism. Ca să parafrazez, îmi sunt dragi urşii, dar mai dragi îmi sunt oamenii şi cred că trebuie creat dispozitivul de intervenţie pentru prezenţa urşilor în intravilanul localităţilor. S-au stabilit modalităţile de alungare, de sedare, de relocare”, a anunțat Ludovic Orban.

Tanczos Barna: Nu avem o Ordonanță de ucidere a urșilor, ci de salvare a vieților omenești

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a declarat luni, pentru B1 TV, că Ordonanța de Urgență privind intervenția în cazul atacurilor de urs nu e o ordonanță pentru uciderea urșilor, ci pentru salvarea vieților omenești. Tanczos Barna a insistat că se va ajunge la împușcarea animalului doar ca măsură extremă, când acesta este foarte agresiv și au fost epuizate toate celelalte mijloace de îndepărtare a pericolului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii "Actualitatea", moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

„Ordonanța nu e de ucidere a urșilor, ci de salvare a vieților și ar fi o mare greșeală să considerăm că această Ordonanță, care reglementează intervenția rapidă pentru salvarea vieților omenești, are ca țintă împușcarea urșilor.

Noi propunem intervenția graduală. Doar ca măsură extremă extragerea unor exemplare care sunt agresive. Dar trebuie să găsim soluția pentru îndepărtarea acestor animale sălbatice din localități.

În propunerea noastră de act normativ propunem o intervenție graduală. Dacă exemplarele sunt în zona localităților sau în localitate dar nu atacă și nu provoacă pagube, intervenția se rezumă la îndepărtarea prin alungare. Dacă exemplarele revin și se amplifică acest fenomen într-o localitate, soluția e relocarea acolo unde se poate și dacă aceste exemplare pot fi tranchilizate și relocate.

Doar în cazuri extreme unde există atac clar, agresivitate și acele exemplare sunt identificate de echipa de intervenție, formată din reprezentantul primăriei, jandarmeriei, medic veterinar și vânător, se poate interveni prin împușcare”, a declarat Tanczos Barna, pentru B1 TV.

Ministrul a mai spus că, în situații critice, doar echipa de intervenție are responsabilitatea de a decide atunci, pe loc, ce are de făcut: „Când un exemplar e agresiv nu poate echipa de intervenție să vadă dacă are microcip dacă e identificat cu poză sau nu. Echipa de intervenție trebuie să protejeze viața umană. La fața locului echipa trebuie să decidă. Responsabilitatea trebuie acordată echipei de intervenție”, a mai precizat el.