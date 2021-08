Ludovic Orban: Prin votul dat împotrivă ca președinte PNL, mi-am exprimat rezerve extrem de serioase față de candidatura lui Dan Vîlceanu. Are legătură și cu faptul că vine din zona PSD. Noi, ca partid, am condamnat mereu traseismul politic (VIDEO)

Ludovic Orban a fost singurul membru dintre cei prezenți la ședința de miercuri a Biroului Politic Național care a votat împotriva desemnării lui Dan Vîlceanu pentru postul de ministru al Finanțelor. Liderul liberalilor a explicat că, prin acest vot, și-a exprimat „rezerve extrem de serioase” cu privire la această candidatură, care aduce „riscuri”, și că răspunderea integrală pentru nominalizarea făcută aparține echipei Cîțu. Președintele PNL a recunoscut că votul său are legătură și cu faptul că Dan Vîlceanu provine din zona PSD.

Ludovic Orban, întrebat dacă votul are legătură cu faptul că Dan Vîlceanu vine din zona PSD: „Cu siguranță”

„Rezultatul votului, 48 de voturi exprimate, 47 de voturi pentru, un vot împotrivă. I-am anunțat pe colegii mei că votul împotrivă îmi aparține. Modul în care s-a derulat toată procedura, faptul că nu am avut o discuție cu Florin Cîțu pe tema propunerii formulate și făcute publice de către premierul Cîțu, faptul că Biroul Politic Național a fost convocat intempestiv, fără să fiu informat și fără să existe clar un punct de vedere exprimat din partea mea – și aici vreau să precizez că aș fi convocat cu siguranță Biroul Politic Național pentru a valida candidatul la funcția de ministru al Finanțelor. Afirmațiile făcute în spațiul public că ei au făcut această convocare intempestivă ca urmare a refuzului meu de a convoca Biroul Politic Național sunt afirmații care nu au nicio legătură cu realitatea”, a explicat Ludovic Orban.

Prin votul său, președintele PNL a vrut să arate foarte clar opiniei publice că „răspunderea integrală” pentru desemnarea lui Dan Vîlceanu aparține echipei Cîțu.

„Vreau să se știe clar că prin votul pe care l-am dat ca președinte al Partidului Național Liberal mi-am exprimat rezerve extrem de serioase față de această candidatură. Domnul prim-ministru Florin Cîțu, în toate aparițiile publice, a spus că susține competența, integritatea ș.a.m.d. Din punctul meu de vedere, există riscuri cu privire la această desemnare și din cauza aceasta mi-am exprimat votul împotrivă. De asemenea, am votat împotrivă pentru ca opinia publică să știe foarte clar că răspunderea integrală pentru această desemnare îi aparține premierului Cîțu și celor care au convocat Biroul Politic Național, care sunt susținătorii domnului Cîțu”, a adăugat liderul liberalilor.

Întrebat ce riscuri există, el a menționat: „Nu vreau să facă declarații publice pe această temă. În ceea ce mă privește pe mine, Dan Vîlceanu nu a solicitat nicio discuție cu mine, ca președinte al partidului, nu și-a susținut în niciun fel candidatura în fața mea, de asemenea, nu am putut să am o discuție mai profundă de evaluare împreună cu premierul Cîțu. Ca atare, din cauza faptului că nu am putut să parcurg toată procedura de analiză serioasă și de verificare în amănunt, am spus că există posibile riscuri legate de această candidatură”.

Întrebat dacă are legătură și cu faptul că Dan Vîlceanu provine din zona PSD, Ludovic Orban a afirmat: „Cu siguranță, noi am condamnat traseismul politic de-a lungul activității noastre ca partid. Eu sunt membru al Partidului Național Liberal dintotdeauna”.