Ludovic Orban: Sunt unii mai entuziaşti care încearcă să intervină în competiţia din PNL. Sunt foarte multe suciri, răzgândiri, dezertări, care nu au nicio explicaţie politică, umană

Ludovic Orban, președintele PNL și candidat pentru un nou mandat în această funcție, a declarat că există „entuziaști” care încearcă să intervină în competiția internă din partid. Orban a mai spus că există tot felul de „suciri, răzgândiri şi dezertări” pe care nu și le poate explica. Nu e prima dată când liderul liberalilor face asemenea afirmații. Un discurs similar a avut recent și Virgil Guran, liderul senatorilor PNL.

Ludovic Orban, despre competiția internă din PNL

„Sunt foarte multe suciri, răzgândiri, dezertări, nu le-aş spune trădări, care nu au nicio explicaţie politică sau umană. Când vine un om şi îţi spune: nu pot să te susţin, pentru că eu nu pot să fiu împotriva statului de drept – dau aşa, un exemplu – sau când vine altul şi îţi spune: ”domnule, vezi că de acolo am primit semnale că nu e bine să te susţin pe tine””, a declarat Ludovic Orban, pentru Digi24.

Acesta a punctat că, în schimb, el își duce campania „în mod democratic”, fără să apeleze la vreun „instrument de a convinge oamenii să acţioneze împotriva voinţei”.

„Mai sunt unii mai entuziaşti care încearcă să intervină în competiţia internă. Asupra acestui subiect prefer să nu discut. Eu am transmis un mesaj, că eu duc competiţia până la capăt (…) Eu nu caut explicaţii senzaţionale”, a mai punctat președintele PNL.

Întrebat despre o declaraţie a lui Virgil Guran, în legătură cu o posibilă implicare a serviciilor de informaţii în competiţia din PNL, Ludovic Orban a răspuns: „E opinia colegului meu, dar eu sunt Stan Păţitul. Vreau să vă aduc aminte că eu am fost scos din cursa pentru Primăria Capitalei, în 2016. M-am retras pentru că sunt un om de onoare şi am făcut ceea ce foarte puţini oameni politici au făcut (…) S-a născut un dosar în precampania electorală, în care eu am fost achitat”.

Anterior, Orban afirmase că ar există persoane din exteriorul PNL care „îşi bagă coada de două luni în democraţia internă, care folosesc instrumente nedemocratice, care sucesc mâini la spate, care arată pisica, care umblă la scheletele din dulap ale unora şi altora”.

Fapt remarcat și de Virgil Guran, liderul senatorilor PNL, un susținător al lui Orban în competiția internă din partid. „Avem colegi, președinți de organizații, cărora li s-au scos niște dosare. Nu pot să fiu sigur că are legătură, dar eu cred că dacă a stat un dosar 7 – 8 ani, nu era cazul să iasă acum, mai putea sta două luni, cum a stat 7 ani și atunci nu mai spunea nimeni că aceste dosare ar putea avea legătură cu competiția”, a declaat Guran recent, pentru B1 TV.