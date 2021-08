Virgil Guran (PNL): Sper că nu se dau bani la rectificare contra voturi. Vedem atunci... / Avem colegi cărora li s-au scos niște dosare / Serviciile au intervenit prin partide. Asta nu trebuie să se mai întâmple (VIDEO)

Virgil Guran, lider al PNL Dâmbovița și susținător al lui Ludovic Orban în cursa pentru șefia PNL, a declarat luni, pentru B1 TV, că la rectificarea bugetară se va vedea dacă premierul Florin Cîțu, contracandidatul lui Orban, s-a folosit de banii publici pentru a cumpăra voturile unor liberali. Guran a punctat că absolut toate primăriile, indiferent de culoare politică și preferințe în competiția internă din PNL, au nevoie de bani, prin urmare rectificarea bugetară ar trebui să reflecte acest lucru și toți primarii să primească bani. Guran și-a mai exprimat speranța că în alegerile interne din PNL nu se implică alte organisme, precum serviciile de informații.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Virgil Guran, despre alegerile interne din PNL și rectificarea bugetară

„Am mai dat azi explicații și în presă a apărut că am declarat eu că serviciile îl pun pe Cîțu. Nu cred lucrul acesta, că serviciile se vor putea ocupa de așa ceva. Am spus un lucru: că în trecut – s-a și dovedit cu Coldea, cu alte probleme – serviciile au intervenit prin partide. Eram acolo și cred că Ludovic s-a referit, în primul rând, la aceste obiceiuri care nu mai trebuie să revină și nu mai trebuie să se întâmple așa ceva, să existe anumite presiuni”, a declarat Virgil Guran, pentru B1 TV.

Acesta a punctat că nimănui nu i s-ar mai fi părut ciudat că unii liberali se trezesc cu dosare penale dacă acestea n-ar fi fost scoase de la sertar, după ani în șir, fix acum: „Avem colegi, nu-mi permit acum să le dau nume, că nu sunt împuternicit să vorbesc despre dosare, dar avem colegi, președinți de organizații, cărora li s-au scos niște dosare. Nu pot să fiu sigur că are legătură, dar eu cred că dacă a stat un dosar 7 – 8 ani, nu era cazul să iasă acum, mai putea sta două luni, cum a stat 7 ani și atunci nu mai spunea nimeni că aceste dosare ar putea avea legătură cu competiția respectivă. Dar până nu sunt dovezi clare, nu se poate spune. Să nu mă înțelegeți greșit că aș fi spus eu că echipa adversă ar fi făcut așa ceva. Nu!”

Întrebat care sunt acele organisme, la care a făcut referire, care nu au ce căuta în competiția internă din PNL, Guran a răspuns: „Acele organisme care în trecut, acum nu am date concrete, dar în trecut aceste organisme, aceste servicii au intervenit în viața politică a României. Dacă nu mă credeți, uitați-vă ce s-a întâmplat cu Coldea și cu ceilalți în trecut. La asta m-am referit și sper să nu se mai întâmple așa ceva, înseamnă că ne batem joc de democrație și de PNL. Asta nu înseamnă că se și întâmplă”.

Virgil Guran, susținător al lui Orban, a vorbit apoi despre armele în plus de care dispune Cîțu în această competiție: „Cert e un lucru: echipa competitoare are multe atuuri, fiind cei care conduc Guvernul. Se luptă cu arme inegale, să spunem într-un fel… În general, știu eu… Poate primarii sunt puțin, poate mai mult influențați de faptul că un competitor e premier. Spun: avem nevoie de proiecte, avem nevoie să nu ne punem rău cu cei care aprobă proiectele. Toți primarii vor bani! Apropo de asta, că am fost întrebat dacă se dau bani pentru a se cumpăra, chipurile, voturi. Eu sper că nu se întâmplă acest lucru și o să vedem la rectificare dacă toți primarii vor lua bani la rectifiare. Toți cei care au vorbit de rău în sensul acesta PNL și premierul înseamnă că au greșit total și premierul își face treaba cum ar trebui. Vedem atunci. Dacă atunci sunt dați banii doar pentru anumite primării, e o problemă, că toate primăriile au nevoie de bani și de la PSD, și de la UDMR, USR și toate primăriile de la PNL”.