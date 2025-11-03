B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Luptă strânsă între Ciucu și Băluță la primăria Capitalei. Cei doi, umăr la umăr în sondaje. Drulă și Alexandrescu sunt departe

Luptă strânsă între Ciucu și Băluță la primăria Capitalei. Cei doi, umăr la umăr în sondaje. Drulă și Alexandrescu sunt departe

Adrian A
03 nov. 2025, 11:01
Luptă strânsă între Ciucu și Băluță la primăria Capitalei. Cei doi, umăr la umăr în sondaje. Drulă și Alexandrescu sunt departe
Sursa Foto: facebook - Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Ciucu și Băluță, despărțiți de doar două procente
  2. În cine au cea mai mare încredere bucureștenii
  3. Metodologia sondajului

Cel mai recent sondaj privind alegerile pentru primăria Capitalei îi arată pe Ciprian Ciucu și Daniel Băluță umăr la umăr.

Ciucu și Băluță, despărțiți de doar două procente

Potrivit unui sondaj realizat Novel Research la comanda PNL, Ciprian Ciucu se bucură de voturile a 26,4% din bucureșteni, în timp ce Daniel Băluță are 24,5%.

Cătălin Drulă este doar pe locul al treilea, preferat doar de 16,7% din bucureșteni. Iar locul patru este ocupat de Anca Alexandrescu, cu 15%. Ultima dintre candidații măsurați este Ana-Maria Ciceală, care are o intenție de vot de 4,9%. 10,5% dintre cei care au participat la sondaj au indicat alți candidați.

În cine au cea mai mare încredere bucureștenii

Pe de altă parte într-un top al încrederii, bucureștenii îl indică pe Ciprian Ciucu ca fiind pe locul 3  cu 40,6%, în timp ce Daniel Băluță ar fi pe locul imediat următor cu 39,8%. Pe primele două locuri la nivelul de încredere al bucureștenilor se află Ilie Bolojan cu 47,1%, urmat de Nicușor Dan cu 46,4%.

Cătălin Drulă se află, în acest top al încrederii, abia pe locul 8, cu 27%, în timp ce suveranista Anca Alexandrescu este pe poziția a zecea, cu doar 22,9%, mult în spatele lui George Simion care și-a anunțat susținerea pentru realizatoarea TV. 42% dintre bucureșteni au o părere proastă și foarte proastă despre Anca Alexandrescu, în timp ce aceeași părere o au despre Cătălin Drulă,  32,4% dintre locuitorii Capitalei.

George Simion e campion la acest capitol, 58,7% dintre bucureșteni împărtășind o părere proastă și foarte proastă pentru liderul AUR.

Metodologia sondajului

Sondajul a fost realizat de Novel Research, la comanda PNL, pe un eșantion de 1.001 persoane în vârstă de 18 ani şi peste din municipiul București. Interviurile au fost pe bază de chestionar și au fost realizate în perioada 24- 31 Octombrie 2025. Marja de eroare a sondajului este de plus/minus 3% pentru un nivel de încredere de 95%.

Tags:
Citește și...
Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. Cum ar fi încălcat șeful statului Constituția (VIDEO)
Politică
Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. Cum ar fi încălcat șeful statului Constituția (VIDEO)
O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu. Ce mesaj circulă pe grupurile interne ale partidului AUR, după anunțul lui Călin Georgescu
Politică
O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu. Ce mesaj circulă pe grupurile interne ale partidului AUR, după anunțul lui Călin Georgescu
Ruptură surprinzătoare în tabăra suveranistă. Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce Călin Georgescu a evitat să o susțină la Primăria Capitalei: “Nimic nu mă va opri”
Politică
Ruptură surprinzătoare în tabăra suveranistă. Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce Călin Georgescu a evitat să o susțină la Primăria Capitalei: “Nimic nu mă va opri”
Călin Georgescu se ține departe de Anca Alexandrescu. Fostul candidat nu se implică în alegerile de la București
Politică
Călin Georgescu se ține departe de Anca Alexandrescu. Fostul candidat nu se implică în alegerile de la București
Conducerea ANAF, demisă în baza informațiilor primite de la Servicii. Alexandru Nazare confirmă că a cerut date despre cei vizați
Politică
Conducerea ANAF, demisă în baza informațiilor primite de la Servicii. Alexandru Nazare confirmă că a cerut date despre cei vizați
Salariul minim nu trebuie majorat. Ministrul Finanțelor nu vede oportunitatea unui asemenea demers
Politică
Salariul minim nu trebuie majorat. Ministrul Finanțelor nu vede oportunitatea unui asemenea demers
Ilie Bolojan refuză convocarea în fața Parlamentului. Premierul invocă agenda încărcată a zilei de luni
Politică
Ilie Bolojan refuză convocarea în fața Parlamentului. Premierul invocă agenda încărcată a zilei de luni
Nicușor Dan, mesaj liniștitor după retragerea trupelor americane. Șeful NATO vine la București
Politică
Nicușor Dan, mesaj liniștitor după retragerea trupelor americane. Șeful NATO vine la București
Disputele din coaliția de guvernare dau avânt populiștilor. Partidul AUR își consolidează poziția în preferințele alegătorilor români (Sondaj)
Politică
Disputele din coaliția de guvernare dau avânt populiștilor. Partidul AUR își consolidează poziția în preferințele alegătorilor români (Sondaj)
Nicușor Dan, la conferința de lansare a lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei: „Ultimii ani din istoria Bucureștiului pot fi definiți ca o luptă între infrastructură și panseluțe” + Sub ce slogan va candida Drulă
Politică
Nicușor Dan, la conferința de lansare a lui Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei: „Ultimii ani din istoria Bucureștiului pot fi definiți ca o luptă între infrastructură și panseluțe” + Sub ce slogan va candida Drulă
Ultima oră
11:57 - A murit Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei! Doliu în fotbalul românesc!
11:44 - Tragedie în „tărâmul lui Dracula”. Un turist italian a murit pe neașteptate la Castelul Bran
11:39 - Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. Cum ar fi încălcat șeful statului Constituția (VIDEO)
11:37 - O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu. Ce mesaj circulă pe grupurile interne ale partidului AUR, după anunțul lui Călin Georgescu
11:07 - Românii și-au recalibrat prioritățile de cumpărare. Cum arată piața auto fără programul Rabla în 2025
10:58 - Ruptură surprinzătoare în tabăra suveranistă. Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce Călin Georgescu a evitat să o susțină la Primăria Capitalei: “Nimic nu mă va opri”
10:33 - Un primar a fost împușcat mortal în Michoacán, în timpul festivităților de Ziua Morților (VIDEO)
10:30 - Mecanicul erou din Londra, în stare critică. Cine este și cum a salvat viețile mai multor pasageri aflați în trenul în care a avut loc atacul cu cuțitul
10:24 - Frații Micula, călcați de procurori. Cum au vrut să scape de datoriile față de stat
10:13 - Ortodonție modernă pentru un zâmbet impecabil: Tratamente personalizate cu alignere premium la DENT ESTET