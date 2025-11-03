Luptă strânsă între Ciucu și Băluță la primăria Capitalei. Cei doi, umăr la umăr în sondaje. Drulă și Alexandrescu sunt departe

Cel mai recent sondaj privind alegerile pentru primăria Capitalei îi arată pe Ciprian Ciucu și Daniel Băluță umăr la umăr.

Ciucu și Băluță, despărțiți de doar două procente

Potrivit unui sondaj realizat Novel Research la comanda PNL, Ciprian Ciucu se bucură de voturile a 26,4% din bucureșteni, în timp ce Daniel Băluță are 24,5%.

Cătălin Drulă este doar pe locul al treilea, preferat doar de 16,7% din bucureșteni. Iar locul patru este ocupat de Anca Alexandrescu, cu 15%. Ultima dintre candidații măsurați este Ana-Maria Ciceală, care are o intenție de vot de 4,9%. 10,5% dintre cei care au participat la sondaj au indicat alți candidați.

În cine au cea mai mare încredere bucureștenii

Pe de altă parte într-un top al încrederii, bucureștenii îl indică pe Ciprian Ciucu ca fiind pe locul 3 cu 40,6%, în timp ce Daniel Băluță ar fi pe locul imediat următor cu 39,8%. Pe primele două locuri la nivelul de încredere al bucureștenilor se află Ilie Bolojan cu 47,1%, urmat de Nicușor Dan cu 46,4%.

Cătălin Drulă se află, în acest top al încrederii, abia pe locul 8, cu 27%, în timp ce suveranista Anca Alexandrescu este pe poziția a zecea, cu doar 22,9%, mult în spatele lui George Simion care și-a anunțat susținerea pentru realizatoarea TV. 42% dintre bucureșteni au o părere proastă și foarte proastă despre Anca Alexandrescu, în timp ce aceeași părere o au despre Cătălin Drulă, 32,4% dintre locuitorii .

George Simion e campion la acest capitol, 58,7% dintre bucureșteni împărtășind o părere proastă și foarte proastă pentru liderul AUR.

Metodologia sondajului

Sondajul a fost realizat de Novel Research, la comanda , pe un eșantion de 1.001 persoane în vârstă de 18 ani şi peste din municipiul București. Interviurile au fost pe bază de chestionar și au fost realizate în perioada 24- 31 Octombrie 2025. Marja de eroare a sondajului este de plus/minus 3% pentru un nivel de încredere de 95%.