Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Cătălin , a avut o discuție telefonică cu omologul său din Republica , Ali Yerlikaya. Cei doi demnitari au stabilit că asigurarea unei securități sporite la Marea Neagră reprezintă o prioritate strategică pentru România și Turcia.

Despre ce au vorbit cei doi

„Cei doi demnitari au subliniat că asigurarea unei securități sporite la Marea Neagră reprezintă o prioritate strategică pentru România și Turcia, ambele state împărtășind obiectivul de consolidare a cooperării operaționale și de promovare a unui mediu sigur, stabil și predictibil”, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, transmis vineri, conform Agerpres.

Cooperare bilaterală în domeniul afacerilor interne

„Miniștrii au trecut în revistă stadiul cooperării în domeniul afacerilor interne, atât în cadru bilateral, cât și multilateral, apreciind dinamica recentă de consolidare a colaborării în domenii cheie”, se mai precizează în comunit.

„Discuția a reconfirmat importanța acordată combaterii criminalității transfrontaliere, migrației ilegale, traficului de persoane, criminalității organizate și traficului de droguri, precum și a tuturor aspectelor ce privesc securitatea cetățenilor celor două state, în contextul internațional de securitate actual și al proximității față de zonele de conflict”, a adăugat MAI.

Respect reciproc și dialog constant

Cei doi oficiali au reafirmat importanța Parteneriatul Strategic dintre România și Turcia. Ei au subliniat rolul Republicii Turcia în asigurarea securității în regiunea Mării Negre și în zona Balcanilor.

„De asemenea, a fost exprimat respectul reciproc pentru profesionalismul structurilor operative din cele două ministere și a fost transmis un semnal clar privind importanța pe care România și Turcia o acordă cooperării în domeniul Afacerilor Interne”, se mai arată în comunicat.

Cele două părți au convenit să mențină un dialog constant între structurile celor două ministere și să continue eforturile comune pentru consolidarea cooperării la nivel operativ în domeniile de interes reciproc.