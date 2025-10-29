B1 Inregistrari!
Florin Salam a dat România pe Turcia! Care a fost motivul plecării

Florin Salam a dat România pe Turcia! Care a fost motivul plecării

Elena Boruz
29 oct. 2025, 19:50
Florin Salam a dat România pe Turcia! Care a fost motivul plecării
Sursa foto: Captură video - AntenaStars / YouTube
Cuprins
  1. Care este motivul pentru care Florin Salam a plecat în Turcia
  2. Cine l-a ajutat pe Salam să depășească perioada tulburată din viața lui

Florin Salam, cunoscutul interpret de manele, a „schimbat locația”, după cum ar spune un celebru personaj de pe TikTok. Artistul a plecat în Turcia, iar dezvăluirea a fost făcută pe internet.

Nu este secret pentru nimeni faptul că Florin Salam s-a confruntat în trecut cu probleme legate de consumul de substanțe interzise. Acesta a recunoscut chiar el, însă pare-se că a dat uitării vechile obiceiuri. Recent, a dezvăluit că a renunțat inclusiv la alcool, iar acum își centrează atenția pe starea lui de bine.

Care este motivul pentru care Florin Salam a plecat în Turcia

Transmitem fanilor cântărețului să nu se panicheze! Bărbatul nu s-a reorientat către altă țară, ci se află în vizită. Conform declarațiilor sale, motivul ar fi unul medical…sau, mai degrabă, estetic. Salam își dorește să facă anumite schimbări la nivelul danturii, pentru a avea un zâmbet ca la Hollywood.

„Suntem aici, în Turcia, vă spun apoi și unde. Am început așa, treptat, cum am vorbit. Am lăsat băutura, am lăsat partea cu… mi-e și rușine să mai vorbesc, știți voi, cu substanțele interzise. Doamne ajută!.

Acum, am terminat cu astea. Ușor, ușor vreau să începem cu dantura. Eu fiind solist vocal, ușor, ușor vreau să am cel mai frumos zâmbet, cum aveam înainte zâmbetul”, a spus Florin Salam, într-un videoclip de pe TikTok.

Cine l-a ajutat pe Salam să depășească perioada tulburată din viața lui

Într-un interviu, artistul a recunoscut că fără o anumită persoană nu ar fi reușit să depășească momentele grele din viața lui. Mai exact, este vorba despre Roxana, soția sa, care i-a fost alături necondiționat și care l-a ajutat să lase viciile deoparte.

„Roxana pentru mine este viața mea, este la fel ca și fata mea, băiatul meu, ca mama mea, ca tatăl meu, ca mine, o iubesc mult de tot. Roxana e viața mea și m-a iertat mereu și mi-a dat putere. Poate nu m-a iertat nici familia mea cât m-a iertat ea. Asta înseamnă că a avut răbdare să ajung la acest nivel de a gândi, încât să îi mulțumesc pentru toată răbdarea pe care a avut-o și să îi promit, cu toată puterea că vom trăi o viață normală și liniștită”, a mărturisit Florin Salam, acum ceva timp, pentru Spynews TV.

