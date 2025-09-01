B1 Inregistrari!
Mai mulți primari PSD ar vrea ieșirea de la guvernare. Care e motivul și ce spune Grindeanu (VIDEO)

Traian Avarvarei
01 sept. 2025, 17:05
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook

Mai mulți primari PSD au declarat, luni, că partidul ar trebui să iasă de la guvernare dacă premierul Ilie Bolojan (PNL) merge mai departe cu reforma administrației locale, care presupune tăierea de posturi. Subiectul a fost abordat ulterior și de președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, care a fost întrebat de jurnaliști dacă există o discuție despre ieșirea PSD de la guvernare.

Cuprins

  • Ce spun PSD-iștii despre amenințarea lui Bolojan cu demisia
  • Ce a spus Grindeanu, întrebat despre ieșirea PSD de la guvernare

Ce spun PSD-iștii despre amenințarea lui Bolojan cu demisia

Premierul Ilie Bolojan le-a spus, duminică, partenerilor de guvernare că va demisiona dacă nu acceptă concedieri în administrația locală, așa încât nu doar mediul privat să suporte costurile austerității.

În acest context, mai mulți primari PSD au declarat, pentru Digi24, că partidul ar trebui să iasă de la guvernare pentru a bloca reforma lui Bolojan, scrie G4Media.

„Nu am fost acolo (în ședință), dar dacă este adevărat (că Bolojan a amenințat cu demisia), cred că este o dovadă de imaturitate. Nu putem, în momentul în care nu ne convine că un partener de Coaliție are o altă părere decât noi, să spunem: îmi iau jucăriile și plec”, a declarat deputatul PSD Mihai Ghigiu, pentru Digi24.

Întrebat dacă amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare nu sunt și ele o dovadă de imaturitate, Ghigiu a răspuns: „PSD a transmis că există linii roșii, dar nu că există posibilitatea ieșirii de la guvernare. Una este ca un coleg deputat să aibă o părere și alte este ca ședul partidului să spună că își dă demisia și pleacă”.

Ce a spus Grindeanu, întrebat despre ieșirea PSD de la guvernare

Câteva ore mai târziu, întrebat de jurnaliști dacă există o discuție despre ieșirea PSD de la guvernare, Sorin Grindeanu, liderul partidului, a afirmat că o astfel de decizie se ia într-un for lărgit, așa cum s-a luat și decizia de intrare la guvernare.

„Deocamdată nu este vorba de așa ceva”, a punctat Grindeanu.

