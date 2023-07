Marcel Cioalcu, despre decizia de a călători cu un avion de linie: „Așa am călătorit mereu. Nu a fost un exercițiu de imagine” (VIDEO)

Prmeierul Marcel Cioalcu a oferit detalii miercuri despre opțiunea de a călători în Germania, unde a avut o întâlnire oficială cu cancelarul Olaf Scholz, cu un avion de linie. Acesta a precizat că a dorit să călătorească așa cum a făcut-o până acum și că nu s-a simțit în niciun fel amenințat:

„Așa am călătorit mereu. Nu a fost un exercițiu de imagine, a fost o dorință a mea personală, cum am călătorit până acum să o fac și până acum. Modul de viață al nostru ni-l hotărâm singuri. Funcțiile sunt trecătoare.

Nu m-am simțit în niciun fel amenințat într-un avion de linie la economic. Am avut și escală, așa s-a găsit, așa am călătorit mereu. Nu am nicio problemă să o fac de acum încolo”.