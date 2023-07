Marcel Ciolacu despre azilul groazei din Mureș: „Îmi confirmă faptul că am avut dreptate. Trebuie desființate anumite instituții ale statului care nu funcționează” / Prefectul și subprefectul, demiși (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a decis să demită prefectul și subprefectul de Mureș în urma descoperirii unui nou azil al groazei în care beneficiarii erau torturați și ținuți în condiții inumane. Acesta a subliniat că neregulile descoperite de un ONG demonstrează că a avut dreptate când a susținut că unele instituții trebuie desființate:

„În primul rând îmi confirmă faptul că am avut dreptate, trebuie desființate anumite instituții ale statului care nu funcționează, trebuie regândit sistemul de control și sistemul de autorizare.

Am văzut cu toții ce s-a întâmplat la Mureș, ce s-a descoperit și felicit pe reprezentanții ONG-urilor care s-au implicat voluntar și au descoperit acest lucru și chiar le sunt recunoscător ca om și ca român pentru că intervenția lor ne-a dovedit foarte clar că au salvat vieți.

Dacă nu s-ar fi descoperit la timp lucrurile ar fi avut o finalitate mai tragică. Știm foarte bine că sub coordonarea prefecților și a subprefecților s-au făcut controale timp de o lună de zile. AJPIS controlase acest centru cu o zi sau două înainte și spusese că nu e nicio problemă. Doamna ministru al muncii a luat decizia de a face comisie disciplinară conform legii și a fost destituită persoana care a condus AJPIS. Astăzi de dimineață am avut o discuție cu vicepremierul și ministrul de Interne Cătălin Predoiu și am dispus eliberarea din funcție a prefectului și subrefectului”.

Premierul Marcel Ciolacu a mai precizat că până la sfârșitul sesiunii parlamentare se va veni cu o nouă lege:

„Trebuie să înțelegem foarte bine care este rostul nostru și al statului în acest moment. Atâta timp cât eu am dispus ca prefectul să coordoneze aceste controale trebuie să înțelegem foarte clar că trebuie să le urmărim. Luni vom avea o întâlnire cu toți reprezentanții ONG-urilor pentru a găsi modificările legislative pe care să le facem până pe 31 august. Urmând să venim cu o lege în Parlament cu tot ce înseamnă discuții parlamentare ca până la sfârșitul acestei sesiuni să avem o altă lege”.