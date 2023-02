Marcel Ciolacu, despre eșecul Schengen: Să nu credeți că românii nu știu exact ce s-a întâmplat și cine este de vină. Abordarea din timpul negocierilor nu a fost cea corectă

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, consideră că abordarea părții române din timpul negocierilor pentru aderarea la spațiul Schengen „nu a fost cea corectă” și că românii „știu exact ce s-a întâmplat și cine este de vină”, transmite .

Liderul PSD s-a arătat de părere că „s-au făcut greșeli” în negocierile pentru intrarea României în Schengen, intrare respinsă prin vot la ședința Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 8 decembrie.

„Să nu credeţi cumva că românii nu ştiu adevărul şi românii nu ştiu exact ce s-a întâmplat şi cine este de vină. S-au făcut greşeli în ceea ce priveşte aderarea României la spaţiul Schengen. Tot ce am construit şi abordarea pe care am avut-o în timpul negocierilor nu a fost cea corectă. Cum adera România la spaţiul Schengen când noi am intrat în şedinţa Consiliului JAI la pachet cu Bulgaria? (…) Ce şanse ar fi avut România ca în Consiliul JAI să treacă prin vot? Să spunem că Austria ar fi votat. Olanda oricum anunţase public că votează împotriva Bulgariei (…). Pe urmă a anunţat şi Austria. (…) Dacă ar fi rămas numai Olanda, oricum România nu ar fi intrat în Schengen”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică, la Prima News.

Pe de altă parte, social-democratul a criticat atitudinea Austriei.

„Nu am crezut vreodată că un stat prieten cum este Austria şi un stat membru al Uniunii Europene va vota împotriva României, împotriva deciziei Comisiei Europene. (…) Nu poate să fie cineva responsabil de deciziile Austriei. (…) Strategia pe care ne-am făcut-o pentru aderarea la Spaţiul Schengen nu a fost o strategie care ne-a adus rezultatele pe care le aşteptam”, a mai spus președintele PSD, Marcel Ciolacu.