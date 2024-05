Marcel Ciolacu, despre greva japoneză a angajaților din Guvern: Au discutat cu șeful Cancelariei. N-am apucat să cunosc pe toată lumea. Am și promis că poate fac un team building, dar după ce ies la pensie (VIDEO)

Angajații din Guvern care au organizat o grevă japoneză au avut o discuție cu șeful Cancelariei, a precizat prim-ministrul Marcel Ciolacu, liderul PSD, vineri, în cadrul unor declarații de presă la Piatra Neamț.

Marcel Ciolacu: Am și promis că poate fac un team building, dar după ce ies la pensie

Întrebat despre greva japoneză a angajaților din Guvern, premierul a spus: „Am înțeles că au avut o discuție cu șeful Cancelariei. N-am apucat să cunosc pe toată lumea din Guvern. Am și promis că poate fac un team building, dar după ce ies la pensie, și o să ne cunoaștem mai bine”.

Marcel Ciolacu fusese întrebat și despre protestul muzeografilor.

„Eu sunt un om foarte deschis și am stat de vorbă cu fiecare categorie în parte. Fiecare categorie are specificul ei. De exemplu, muzeuografii au problema că s-au mărit salariile în educație și reclamă faptul că, «domne`, noi facem aceeași muncă și retribuirea este diferențiată». Cam la fel cum am pornit și noi cu salariul minim la nivel european, fiindcă asta este logica de bază, pentru aceeași muncă, indiferent unde trăiești, că trăiești în România, sau trăiești la București sau la Paris, aceeași muncă trebuie să fie plătită la fel”, a continuat liderul social-democrat.