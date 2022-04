Marcel Ciolacu, despre inflația de peste 10%: E o influență venită din Zona Euro. Suntem, totuși, într-un anumit context european (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, miercuri, că am ajuns să avem o inflație de peste 10% din cauza unei influențe care vine din Zona Euro. Acesta a mai susținut că economiile europene sunt influențate de războiul din Ucraina.

Ciolacu, despre creșterea inflației

„E o influență venită din Zona Euro. După cum bine știți, și în Franța, și în Spania, și în Italia, și în Germania mai ales, în toate țările euro există o inflație cu două cifre în acest moment și e o influență venită. Vom vedea cu , că de asta am luat măsuri și în zona de consum, că am luat măsuri să încurajăm producția, dar dacă produci, trebuie să aibă și cine să cumpere… De asta am luat aceste măsuri ca inflația să nu scape din mână și veți vedea că vor avea efecte directe asupra inflația.

Cel mai important e că, împreună cu BNR, am ținut încă cursul euro până în 5 lei.

S-a estimat o creștere economică de 4,4%. Acum, pe cifre, e o estimare, în contextul cu războiul și criza în Europa, de 2,2%. În Germania e estimată o creștere economică de 1,2%. Deci suntem, totuși, într-un context european”, a declarat Marcel Ciolacu.

Inflație de peste 10% în România

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat, marți, că rata anuală a inflaţiei a urcat la 10,2% în martie, de la 8,53% cât era în februarie.

Cele mai mari scumpiri față de anul trecut au fost la gaze, cartofi și combustibil.

Rata inflației a crescut și în alte țări. În Statele Unite, de exemplu, a ajuns la